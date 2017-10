U21-landstræner: Konflikten med kvindelandsholdet er ikke en gentagelse værdig

Niels Frederiksen forventer, at tingene går som normalt for U21-landsholdet. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

U21-landstræner, Niels Frederiksen, forventer ikke, at U21-herrerne må aflyse en kamp, som kvindelandsholdet var udsat for grundet konflikt med DBU.

Det danske U21-landshold i fodbold skal tirsdag 14. november spille en nøglekamp i EM-kvalifikationen mod Polen, men der er - ligesom det tidligere på måneden var tilfældet for kvindelandsholdet - ikke en landsholdsaftale på plads.

Kvindernes VM-kvalifikationskamp mod Sverige endte med at blive aflyst, før spillerne og DBU indgik en midlertidig aftale, der sikrede afviklingen af en kamp i Kroatien.

Den farce frygter U21-landstræner Niels Frederiksen ikke at skulle igennem.

- Jeg forventer absolut ikke, at det bliver tilfældet for os. Jeg vil sige det på den måde, at har vi nu ikke én gang været ude, hvor kragerne vender, og forstanden er gået fløjten? Synes man ikke det? Det synes jeg.

- Den situation, der opstod med kvindelandsholdet, er ikke en situation, der lever op til kriterierne for, hvad der er en gentagelse værdig.

- Det tror jeg, at alle folk kan forstå, så jeg har en overbevisning om, at man finder en løsning på det problem.

- Enten kommer man i mål på en endelig aftale, eller også laver man en delaftale, som man gjorde med kvinderne, så vi kan komme til at spille. Jeg er overhovedet ikke utryg ved, at det ikke skulle blive tilfældet, siger Niels Frederiksen.

U21-landsholdet spillede sine seneste EM-kvalifikationskampe på en midlertidig aftale, som var indgået, fordi spillerne dengang forventede, at en permanent aftale ville komme på plads hurtigt derefter.

U21-landsholdets viceanfører, Marcus Ingvartsen, har i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen understreget, at man ikke igen vil spille på en midlertidig aftale.

Det samme gjorde spillerne på kvindelandsholdet, inden man endte med at spille på en midlertidig aftale.

DBU og Spillerforeningen er fortsat i forhandlinger om en ny landsholdsaftale for de to landshold, bekræfter DBU tirsdag.

Niels Frederiksen udtog tirsdag holdet til EM-kvalifikationskampen mod Polen. Han må undvære Premier League-spilleren Philip Billing, til gengæld råder han over Kasper Dolberg, som kun er reserve for A-landsholdet.