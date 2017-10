Uheldigt selvmål sendte ubesejrede United mod ny CL-sejr

Mile Svilar var i fokus, og i halvlegens sidste minut var det som uheldig keeper, da det unge talent blev registreret for et uheldigt selvmål. Foto: JASON CAIRNDUFF / Scanpix Denmark

Manchester United topper sin gruppe, men kan stadig ikke fejre at være videre fra CL-gruppespillet.

Manchester United må stadig vente lidt med eventuelt at fejre avancementet til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det lignede længe en kendsgerning, at United var videre i turneringen foran 2-0 hjemme mod Benfica, men da CSKA Moskva vendte 0-1 til 2-1 ude over FC Basel, så rakte Uniteds hjemmesejr på 2-0 ikke endnu.

United topper gruppe A med 12 point efter fire kampe, mens Basel og CSKA Moskva begge har seks point, og begge hold mangler at møde United.

Benfica havde den blot 18-årige målmand Mile Svilar med, og det purunge talent kom i vælten i første halvleg, hvor han blandt andet tog et straffespark og scorede selvmål.

Manchester United-træner José Mourinho måtte kigge frustreret til, da United efter et kvarter misbrugte en gylden mulighed for at komme foran 1-0.

Benfica-forsvarsspilleren Douglas fik både væltet Anthony Martial omkuld i feltet og brugt hånden bagefter, og der blev dømt straffespark.

Anthony Martial var med fra start i opgøret, og den unge franskmand blev sat til at sparke, men det gik ikke særlig godt. Den svage afslutning blev reddet af Mile Svilar.

Benfica var fint med i opgøret, men efter den første halve time begyndte United at vågne mere op, og Romelu Lukaku forsøgte sig med et godt hovedstød.

Matic (th.) var manden bag afslutningen, der førte til det uheldige selvmål. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Mile Svilar var i fokus, og i halvlegens sidste minut var det som uheldig keeper, da det unge talent blev registreret for et uheldigt selvmål.

Nemanja Matic trykkede af fra distancen, og bolden hamrede fladt ind på stolpen, sprang ud på Svilar og gik i mål, efter at Svilar havde kastet sig i fuld længde for at redde afslutningen.

Med 13 minutter igen var fokus igen på Svilar, da Marcus Rashford blev nedlagt i høj fart i feltet.

Svilar kastede sig til venstre, men Daley Blind bankede bolden hårdt i midten af målet, så var United foran 2-0.

FC Basel kom foran 1-0 i første halvleg af gruppens andet opgør mellem Basel og CSKA Moskva. Luca Zuffi scorede efter en halv time, men efter 65 minutter udlignede Alan Dzagojev for gæsterne til 1-1.

Ti minutter før tid sørgede Pontus Wernbloom så for 2-1-sejren til gæsterne, som betød, at United ikke kunne fejre sit avancement.