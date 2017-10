- Vi har fået den rigtige harmoni i truppen, siger Hareide

Det er et mål for den danske landstræner at få så meget kontinuitet i landsholdstruppen som muligt.

Det var en trup stort set som forventet, som den danske fodboldlandstræner, Åge Hareide, udtog til playoffkampene mod Irland.

Eneste forandringer var Nicolai Jørgensen, som er kommet med igen, mens Dolberg og Dumisi er gået ud. Sidstnævnte på grund af skade. Dermed er den næsten identisk med den seneste trup mod Rumænien. Det er også et bevidst valg for Hareide.

- Jeg har altid sagt, at kontinuitet er i landsholdssammenhæng er vigtigt. For så begynder vi at optræde mere og mere som et klubhold. Nu har vi fundet en trup, som har gjort det godt sammen.

- Jeg tror, vi har fået den rigtige harmoni. Folk ved, hvad de skal gøre, og det bliver mere klart, jo oftere vi er sammen, siger han til TV 2 SPORT.

Tyndt besat på venstre back

Det er allerede sikkert nu, at startopstillingen mod Irland kommer til at være anderledes i forhold til den seneste kamp. Durmisi begyndte på banen mod Rumænien, men med ham ude af truppen vil der ikke være nogen venstrebenede venstre backs på holdet.

Hareide føler sig dog fortrøstningsfuld i forhold til spillere, der kan erstatte ham.

- Det er altid en svækkelse, hvis folk er ude, men vi har gode erstatninger. Durmisi har fået en skade, og det kan vi ikke gøre så meget ved, siger Hareide til TV 2 SPORT.

Med Durmisi ude ligner det, at Jens Stryger Larsen starter inde på venstre back. Hvilket han også gjorde i VM-kvalifikationskampene mod Polen, Kazakhstan og Montenegro.

En skade holdt ham ude af opgøret på hjemmebane mod Rumænien og er først nu kommet tilbage på holdet i Udinese.

Beder om tålmodighed

Forud for offentliggørelsen af truppen fortalte Åge Hareide, at 0-0 på hjemmebane ville være et okay resultat. Han understreger dog, at det ikke er lig med en defensiv tilgang til kampen i Parken.

- Absolut ikke. Vi går altid i Parken for at vinde. Men jeg siger også altid, at det er meget vigtigt at forsvare sig.

Han forventer, at Danmark skal bruge mange kræfter på at nedbryde Irland, som står kompakt og lever på omstillingerne. Han hentyder til Irlands seneste kamp, hvor Irland kun havde to skud på mål, hvor begge gik ind.

- Så brutalt kan fodbold også være. Vi må have tålmodighed fra publikum og fans, og så skal vi forsøge at levere så god underholdning som muligt, og det betyder offensivt spil.

Første kamp spilles den 11. november, mens returopgøret i Irland spilles den 14. november.