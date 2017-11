Eriksen: - Sejren kunne være blevet endnu større

Eriksen jubler over sin scoring til 3-0 mod Real Madrid sammen med holdkammeraterne. Foto: PAUL CHILDS / Scanpix Denmark

Tottenham slog Real Madrid 3-1, men Christian Eriksen mener, at spanierne slap nådigt.

Tottenham tog en af klubbens største sejre i mange år, da man i egen hule pryglede de spanske giganter fra Real Madrid med 3-1 i Champions League-gruppespillet.

Christian Eriksen scorede målet til 3-0, og ifølge danskeren skal Real Madrid-spillerne være glade for, at ydmygelsen ikke blev større.

- Det var en professionel indsats fra os. Vi holdt dem fra de helt store chancer, som de havde på hjemmebane.

- De havde selvfølgelig bolden mere, end vi havde, men de skabte ikke så meget heldigvis, siger Eriksen til 3+.

- I forhold til dernede (på Bernabeu, red.) vidste vi, at vi kunne score endnu flere, hvis vi ramte den sidste aflevering, og det gjorde vi heldigvis. Men sejren kunne være blevet endnu større.

Efter Eriksens scoring var de forsvarende Champions League-vindere groggy, og Tottenham havde tilløb til flere chancer.

I stedet fik Cristiano Ronaldo pyntet på resultatet ti minutter før tid.

Det fjerner dog ikke indtrykket af en fantastisk Tottenham-præstation.

- At tæve de regerende mestre 3-1 på hjemmebane er et godt signal, og det giver en masse selvtillid. Det giver et kæmpe selvtillidsboost at slå nogle af de store, siger Christian Eriksen.

Tottenham er tre point foran Real Madrid i gruppen og er bedre indbyrdes med to kampe tilbage. Førstepladsen i gruppen er med andre ord tæt på, mens det videre avancement er i hus.

- Vi har stadig to sjove kampe endnu, så vi kan sætte et endnu bedre aftryk og få endnu mere selvtillid til knockoutfasen, konkluderer danskeren.