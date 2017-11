Hareide har allerede startopstillingen på plads

Den danske landstræner har brugt meget tid på at forberede sig til playoffkampene mod Irland og har allerede startopstillingen klar.

- Jeg kan sige så meget, at Christian Eriksen er med fra start.

Så meget afslørede landstræneren, da han blev spurgt til, om startopstillingen er på plads til kampene mod Irland.

- Jeg har min startopstilling klar, men jeg afslører den naturligvis ikke helt, siger Åge Hareide til TV 2.

Tirsdag udtog landstræneren de 23 spillere, der skal skaffe det danske landshold en billet til VM-slutrunden i Rusland 2018. Forberedelserne frem til kampene mod det irske mandskab har stået på, lige siden de to hold blev trukket op af skålen den 17. oktober.

- Det har optaget mig meget det sidste stykke tid at forberede mig så grundigt som muligt. Vi sidder ved computeren og analyserer på svagheder og styrker, og vi smider holdet ind i et animationsprogram og så videre. Så der har været rigtig meget fodbold kørende de sidste uger, siger Åge Hareide.

Den danske landstræner har før stået over for store opgaver som fodboldtræner. Som norsk landstræner var han tilbage i 2005 med i playoffkampene mod Tjekkiet om at komme med til VM i Tyskland. Her tabte Norge med 1-0 i begge kampe.

Derudover har han også stået i spidsen for Malmö FF i flere store Champions League-opgør.

- Jeg tror alligevel, at de to kampe mod Irland er de største for mig. Det minder jo lidt om kampene mod Tjekkiet i 2005, men hvis vi vinder mod Irland, så vil det overgå det hele, og det vil være en fantastisk oplevelse at nå et VM med Danmark, siger Åge Hareide.

Danmark møder Irland den 11. november i Parken, mens de spiller returkamp tre dage senere i Irland.