Landsholdet får ekstra fridag - Hareide får stor ros

Christian Eriksen og resten af landsholdet har en ekstra dag til at finde til Helsingør. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Landsholdet skal først møde ind tirsdag, inden de lørdag skal spille den første playoff-kamp mod Irland. Det kan være en fordel, mener fodboldekspert.

Normalt ville mange nok tænke, at det danske landshold havde brug for al den forberedelse, de kunne få, inden den første, vigtige playoff-kamp mod Irland.

Åge Hareide og resten af landsholdsstaben har dog valgt, at spillerne først skal møde ind tirsdag i stedet for mandag, som de ellers plejer. Det ser TV 2 SPORTs fodboldekspert som et trick, der kan give noget godt.

- Spillerne tænker: "Fedt, så har jeg tid til at se min familie eller bruge tid sammen med andre." De får noget frirum og frihed. Når de så kommer ind i landsholdslejren igen, så er det mad, hvile, behandling, træning og de faste rammer, som igen er i fokus, siger fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Jeg kan sagtens følge folk, hvis de tænker, at landshold skal da bruge al den forberedelse, som de kan. Men forberedelse kan også være det mentale, hvor de får tankerne væk og fornyet energi. Hareide gør det, for at spillerne kan få ladet op, så det kan gå hen og være positivt.

Og det er netop dét, som landstræneren har forsøgt at gå efter. Det fortæller han efter landsholdudtagelsen tirsdag.

De får noget mentalt ud af det. Jeg tror, at det er et meget godt træk Kasper Lorentzen, fodboldekspert TV 2 SPORT

- Når de kommer ind, skal de have lov at koble af. De skal koble hovedet af og hvile både deres krop og hoved. De, som har brug for at komme ind og få behandling, kan gøre det. Men de skal tage ude og besøge deres venner og slappe af - og så kan de komme friske ind tirsdag morgen, siger Åge Hareide ifølge bold.dk.

- Spillerne fornemmer, at Åge er med personligt

Kasper Lorentzen har selv spillet seks kampe for A-landsholdet, fire kampe for Ligalandsholdet samt 57 kampe for diverse ungdomslandshold.

Han fortæller, at fridagen kan være med til at styrke sammenholdet i truppen, og at det dermed kan gå hen og blive en vigtig faktor, når Danmark møder Irland den 11. november i Parken.

Simon Kjær skal onsdag spille Champions League med Sevilla, og lørdag er det så mægtige Barcelona, der venter i La Liga. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

- Spillerne får fornemmelse af, at Åge også er med personligt. Han vil gerne have, at personerne fungerer personligt, privat og mentalt. Man kan godt kvæle situationen lidt, hvis man bliver mere og mere stræbende.

- På en mandag i landsholdslejren laver man ikke særlig meget. I stedet for laver de ikke så meget derhjemme og får noget mentalt ud af det. Jeg tror, at det er et meget godt træk, siger Kasper Lorentzen.

Den første playoff-kamp bliver spillet i Parken den 11. november, og tre dage senere gælder det så returkampen i Irland.