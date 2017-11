Liverpool dukker slovenere i chanceorgie

Daniel Sturridge scorede kampens sidste mål. Foto: PHIL NOBLE / Scanpix Denmark

Liverpool havde chancer til en ny totalydmygelse af Maribor, men slovenerne slap med et mindre nederlag.

I den seneste Champions League-spillerunde pulveriserede Liverpool slovenske Maribor med hele 7-0 på udebane.

Onsdag havde englænderne muligheder nok til en gentagelse, men flere brændte chancer holdt sejren på 3-0.

Liverpool satte sig totalt på kampen fra start og havde bolden i mere end 80 procent af tiden i indledningen.

De slovenske gæster havde så rigeligt at gøre med at holde defensiven tæt, så Liverpool skulle ikke bruge ret mange kræfter i defensiven.

Tilløbene til chancer var nærmest uendelige for de engelske storfavoritter, men hver gang fik Maribor med en blanding af held og dygtighed afværget situationerne.

Til trods for den totale Liverpool-dominans holdt Maribor 0-0 til pausen, men det var svært at forestille sig, at udeholdet kunne holde nullet, hvis anden halvleg udformede sig på samme måde.

Det slovenske fort faldt da også hurtigt, da anden halvleg startede.

Efter få minutter kom Mohamed Salah først på et indlæg, og med knæet fik han drejet føringsmålet ind.

En håndfuld minutter senere burde det også være blevet 2-0, men James Milner misbrugte et straffespark, som Roberto Firmino havde tilkæmpet sig.

Sejren kom dog aldrig i fare. Til det var klasseforskellen for stor.

20 minutter før tid kom scoringen til 2-0 ved Emre Can, og så var det ellers bare at smække autopiloten på i resten af kampen for Jürgen Klopps spillere.

I sidste minut lykkedes det også Daniel Sturridge at komme på måltavlen for Merseyside-klubben, som med sejren rykker tættere på avancement fra gruppen.

I samme gruppe spillede Simon Kjær hele kampen for Sevilla, mens Michael Krohn-Dehli fik de sidste 13 minutter. Spanierne vandt 2-1 over Spartak Moskva.

Liverpool fører med otte point, Sevilla har syv point og Spartak Moskva fem point inden de sidste to spillerunder.