Morten 'Duncan' Rasmussen er utilfreds med bænkplads

AGF-anføreren er utilfreds med, at han kun har fået spilletid fra start i en af tre kampe under David Nielsen.

Fodboldspilleren Morten "Duncan" Rasmussen er den mest scorende spiller i Alka Superligaen nogensinde, og han har status af anfører for AGF.

Men den 32-årige angriber har indledt to af tre kampe på bænken under klubbens nytiltrådte cheftræner, David Nielsen.

Den situation er Morten "Duncan" Rasmussen utilfreds med.

- Jeg går ud fra, at samtlige fodboldspillere på dette niveau er utilfredse med at starte ude. Så det er ikke nogen hemmelighed, at jeg selvfølgelig er utilfreds, siger angriberen til Jyllands-Posten.

Morten "Duncan" Rasmussen har en kontrakt, der løber frem til sommeren 2019 med AGF, som han har spillet for i to omgange.

Han debuterede for klubben helt tilbage i foråret 2002, da han kun var 17 år.

I januar 2006 forlod han klubben, og efter ti år med ophold hos Brøndby, Celtic, Mainz, AaB, Sivasspor og FC Midtjylland blev han i januar 2016 hentet tilbage til AGF.

- Jeg ønsker ikke at sidde på bænken eller tribunen og kukkelure det næste halvandet år. Det er klart.

- Det eneste, jeg kan, og som jeg synes, at jeg har gjort, er at gøre det så godt som muligt. Og gøre det så godt som muligt til træning. Det er ikke sådan, at jeg har smidt håndklædet, siger Morten "Duncan" Rasmussen.

Han har ikke talt med David Nielsen om situationen.

AGF-træneren siger til Jyllands-Posten, at veteranen indgår i overvejelserne på lige fod med de øvrige spillere.

David Nielsen påpeger, at Morten "Duncan" Rasmussen har fået spilletid i alle tre kampe, efter at han afløste fyrede Glen Riddersholm som cheftræner i AGF.

Efter fyringen var Morten "Duncan" Rasmussen ude med en hård kritik af AGF-ledelsen.