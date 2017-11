Mourinho lader ikke sin topscorer sparke straffe, når der er pres på

José Mourinho blev overrasket over, at Manchester United endnu ikke er gået videre i Champions League, selvom de har maksimumpoint. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Selvom Manchester United missede et straffespark imod Benfica tirsdag aften, formåede de alligevel at hente en 2-0-sejr.

Manchester United har indtil videre været enestående i Champions League.

Det engelske hold har vundet alle sine kampe og har en målscore på 10-1. Suveræniteten blev endnu klarere tirsdag, hvor de besejrede et hårdtkæmpende Benfica-mandskab.

Han (Lukaku, red.) kan sparke straffe, når der ikke er pres på, og vi ikke er nødsaget til at score José Mourinho

Men selvom de nu har maksimumpoint, er de alligevel ikke helt sikre på at gå videre, da Basel og CSKA Moskva begge er seks point efter med to kampe endnu. Og det blev José Mourinho overrasket over, da han blev forholdt det efter kampen.

- Er vi ikke videre endnu? Vi har fire sejre, og det er stadig ikke nok? Vi må bare tage point i de to sidste kampe så, siger José Mourinho efter kampen til BBC.

- Jeg er glad for resultat. Vi scorede to mål uden at lukke nogen ind. Vi hentede tre point og flere penge til klubben. Enhver sejr betyder flere penge.

Lukaku må ikke sparke, når der er pres på

Mange Manchester United-fans havde måske forventet, at det var Romelu Lukaku, som ville tage bolden og placere den på pletten, da det engelske hold fik et straffespark med 12 minutter igen og kun havde en føring på 1-0.

Det skete efter, at Anthony Martial havde brændt Uniteds første straffespark efter et kvarters spil. Da de så fik tilkendt endnu et efter 78 minutter, var det forventet at Lukaku, som har været inde i en lille scoringkrise, ville tage bolden. Men det blev i stedet Daley Blind, og det er der faktisk en grund til.

- Han missede sidste gang, så jeg synes ikke, at han skulle under det pres igen. Han kan sparke straffe, når der ikke er pres på, og vi ikke er nødsaget til at score, siger José Mourinho til Viasat 4 ifølge NRK.

Daley Blind blev sat til at sparke straffe foran Romelu Lukaku. Foto: JASON CAIRNDUFF / Scanpix Denmark

- Jeg er her også for at beskytte spillerne, og her har jeg beskyttet ham. Jeg er glad for, at han vil tage ansvar, men hvis han misser, er holdet i fare, da vi kun var foran 1-0.

Manchester Uniteds næste kamp i Champions League er den 22. november, hvor de skal møde Basel på udebane, og i den kamp kan de sidste sig videre avancement.