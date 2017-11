Presset program presser Solbakken forud for vigtige kampe

Ståle Solbakken mener, at kampprogrammet er så tæt, at han er nødt til at stille med forskellige hold de næste to kampe. Foto: Sarah Christine Nørgaard / Scanpix Denmark

FC Københavns kampe mod Zlín og Brøndby spilles med 63 timers mellemrum. Det kræver hensyn, siger Solbakken.

FC København spiller torsdag aften klokken 19 mod FC Zlín i Europa League. Når den kamp fløjtes af, er der cirka 63 timer til, at braget mod Brøndby begynder søndag klokken 12, og det kommer FCK til at tage hensyn til.

Derfor kan FCK-manager Ståle Solbakken ikke stille op med samme mandskab torsdag mod FC Zlín som søndag mod Brøndby.

Det siger Solbakken på et pressemøde forud for torsdagens Europa League-kamp, da han bliver spurgt om, hvorvidt han igen vil spare spillere i Europa League, som han gjorde for to uger siden i udekampen mod Zlín.

- Vores akilleshæl er, at vi har stor belastning på meget få spillere. På nogle positioner er vi meget hårdt ramt. Vi har fem superligakampe og tre europæiske kampe igen. Vi har ikke arbejdet en hel sæson for at ligge os ned.

- Det var dødnødvendigt at spare nogle af spillerne sidst. Men vi må også huske, at vi har en kamp igen på søndag klokken 12, og det er den korteste restitutionstid, der nogensinde har været.

- Derfor vil vi blive belastet, men det må vi vise, at vi kan håndtere.

- Det bliver ikke helt samme hold, som spiller torsdag mod FC Zlín, som også spiller søndag mod Brøndby. Men sådan ville det nok være uanset kamptidspunkterne, siger Ståle Solbakken.

Han vil ikke uddybe yderligere, hvad han mener om det tætte kampprogram.

- Jeg synes, at det er et job for journalister - den fjerde statsmagt - at arbejde med, at der er så kort mellem kampene, siger Solbakken.

FCK har spillet uafgjort i de tre første Europa League-gruppekampe. Københavnerne ligger dog fortsat gunstigt til at gå videre, da man har hjemmekampe mod FC Zlín og Sheriff Tiraspol tilbage samt en udekamp mod Lokomotiv Moskva.

En sejr torsdag over Zlín vil være et stort skridt i jagten på avancement, mener Solbakken.

- Det vil være en kæmpe fordel at vinde den her kamp. Så har vi sat FC Zlín af, og så kan vi få en finale i vores sidste kamp mod FC Sheriff, siger FCK-manageren.

Landsholdsbacken Peter Ankersen regner med, at FCK går videre.

- Vi lagde en plan inden gruppespillet begyndte. Planen var at få point i udekampene og så vinde i hjemmekampene, og den plan følger vi.

- Jeg tror, at vi går videre. Vi har også holdet til at gå videre, og vi er favorit i gruppen sammen med Lokomotiv Moskva. Det skal vi også gå ud og vise her på vores hjemmebane. Vi har før overrumplet hold i Parken.

- Det er ikke verdens værste resultat at spille uafgjort igen, men vi går helt bestemt efter at vinde over Zlín, siger Peter Ankersen.

Torsdagens kamp begynder klokken 19 i København.