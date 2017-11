Superliga-målmand får fuldtidskontrakt - arbejdede som tømrer på deltid

Mikkel Bruhn dropper sit deltidsarbejde som tømrer. Foto: Claus Bech / Scanpix Denmark

Mikkel Bruhn har forlænget sin kontrakt til sommeren 2020, og han bliver samtidig fuldtidsprofessionel.

Fodboldklubben FC Helsingørs førstemålmand, Mikkel Bruhn, bliver i klubben til sommeren 2020, og samtidig bliver han fuldtidsprofessionel.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Mikkel Bruhn glæder sig ikke mindst over at blive professionel på fuld tid, efter at han i noget tid har arbejdet på deltid som tømrer.

- Det har været et stort ønske i mange år, og jeg er rigtig glad for, at jeg nu har fået det på plads. At det bliver i FC Helsingør, er fantastisk, for jeg har været med på klubbens rejse op gennem rækkerne, og nu skal jeg være med til at etablere klubben i Superligaen, siger han til Helsingør Dagblad.

FC Helsingørs oprykkere har lukket 27 mål ind i 14 kampe og er sammen med Lyngby den klub, der har indkasseret flest mål i Alka Superligaen.

Senest holdt Mikkel Bruhn dog sit mål rent i 2-0-sejren hjemme over Silkeborg.

FC Helsingørs cheftræner, Christian Lønstrup, har tillid til sin målmand.

- Det har været en hård tid for hele holdet og for Mikkel Bruhn med de mange nederlag, men jeg synes faktisk, at han har tacklet det godt, og han kan komme ud på den anden side som en endnu bedre målmand.

- Samtidig tror jeg, at Mikkels krop har godt af, at han ikke skal arbejde ved siden af fodbolden.

FC Helsingør er næstsidst i Superligaen med 12 point for 14 kampe.

Klubben sikrede sig i sidste sæson en meget overraskende oprykning til den bedste række ved at besejre Viborg efter to playoffkampe.