Ubekymret Zidane: - Tottenham fortjente at vinde

Eriksen fejrer sin scoring mod Real Madrid. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / Scanpix Denmark

Real Madrid-træner Zinedine Zidane forsikrer alle om, at han ved, hvordan holdet kommer ud af dødvandet.

Real Madrid tabte i weekenden til oprykkerne fra Girona i den hjemlige spanske række, og onsdag blev det til et ydmygende 1-3-nederlag ude til Tottenham i Champions League.

Alligevel er Real Madrid-træner Zinedine Zidane afklaret med situationen og tager det roligt.

- Du er nødt til at acceptere ting i livet ind imellem. Vi er ikke inde i en god periode, men der er tid til at ændre det.

- Selvfølgelig er de ikke glade i omklædningsrummet. Det var et smertefuldt nederlag for os, men det var samtidig fortjent. Tottenham fortjente at vinde.

- Vi ved, hvordan vi skal ændre det. Vi skal over dette, og så kommer vi til at ændre på tingene, siger Zidane ifølge uefa.com.

Tottenhams Dele Alli scorede to gange, mens Christian Eriksen nettede en enkelt gang i kampen. Cristiano Ronaldo reducerede for Real Madrid.

- Vi spillede mod et hold, som var bedre end os på alle områder. Jeg er ikke bekymret.

- Vi scorer ikke mål. Det er to nederlag, men vi er et hold med erfarne spillere, mestre, og vi skal nok få bragt det i orden, lover Zidane.

Franskmanden blev spurgt af både engelske og spanske medier til den spirende krise i Real Madrid.

- I spørger mig altid, om jeg er bekymret, men jeg er ikke bekymret. Det kommer jeg aldrig til at blive, uanset hvad der sker. Vi spillede mod et bedre hold. De var bedre end os.

- Vi spillede ikke dårligt. Vi havde muligheder for at score, men det er, hvad der er sket for os på det seneste. Vi kan ikke score. Sådan er det, siger Zidane.

- Vi tabte en Champions League-kamp. Vi har nu tabt en kamp i ligaen og i Champions League. Vi er ikke glade. Vi kan ikke være glade.

- Folk har det skidt. Det er et dårligt øjeblik for os, men vi er nødt til at acceptere det.

- Når du vinder, accepterer du det og er glad. Når du taber, så skal du holde hovedet højt. Det er fodbold. Der er stadig masser af kampe, og der stadig tid til at vende det, siger han.

Zidane afviser, at holdet har et mentalt problem.

- Folk kan tro, hvad de vil, men det er ikke en mental blokering. Der er perioder, hvor du scorer mange mål på få chancer, men det har vi ikke gjort, konstaterer Zidane.