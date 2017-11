AEK Athen tager point mod AC Milan

AEK Athen og AC Milan spillede 0-0. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / Scanpix Denmark

For anden gang på to uger spillede AEK Athen og AC Milan 0-0 i gruppe D, mens Austria Wien vandt stort.

Det blev ingen stor fodboldoplevelse, da AC Milan torsdag aften gæstede AEK Athen i Europa League.

Den store italienske klub fik et 0-0-resultat med hjem fra Grækenland, og dermed blev kampens udfald det samme, som da de to hold mødtes i Milano for to uger siden.

AC Milan kunne have sikret sig avancement fra gruppe D med en sejr, men det var grækerne, der havde flest chancer i de første 45 minutter.

Milans 18-årige målmand, Gianluigi Donnarumma, tog dog fra, når det var nødvendigt.

Milano-klubben har fået en skidt begyndelse i den italienske Serie A, hvor holdet på trods af heftige indkøb i sommerens transfervindue kun ligger nummer otte med 16 point for 11 kampe.

AC Milan formåede heller ikke at score i anden halvleg i Athen, og dermed formåede italienerne og grækerne altså at spille mod hinanden i 180 minutter, uden at det resulterede i et eneste mål.

I den anden kamp i gruppe D var der mere gang i den.

Østrigske Austria Wien hentede sin første sejr, da det blev hele 4-1 ude over Rijeka fra Kroatien.

Hjemmeholdet blev ramt af en udvisning 18 minutter før tid, og det benyttede Austria Wien sig af til at score to gange og sikre en komfortabel sejr.

AC Milan topper gruppen med otte point, mens AEK Athen har seks point. Herefter følger Austria Wien og Rijeka med henholdsvis fire og tre point.

De to bedste hold går videre fra gruppespillet.