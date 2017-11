Arsenal er videre efter point mod Røde Stjerne

Arsenal fik kun et point mod Røde Stjerne. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Arsenal og Røde Stjerne spillede 0-0, og englænderne har nu ti point på førstepladsen i gruppen.

Arsenal kunne ikke gentage succesen fra mødet med Røde Stjerne på udebane, hvor det blev til en 1-0-sejr, da englænderne torsdag måtte nøjes med 0-0 på hjemmebane i London.

Det ene point betyder, at Arsenal nu har ti point efter fire kampe, mens Røde Stjerne har fem point, og London-holdet er sikret avancement fra gruppen.

I det andet opgør i gruppe H vandt FC Köln over 5-2 over BATE Borisov, og tyskerne fik dermed sine første point i gruppen. BATE Borisov har fire point.

Hele Arsenals hold var nyt i forhold til 2-1-sejren over Swansea lørdag, mens der var syv gengangere fra Røde Stjernes seneste kamp i den serbiske liga.

De 11 nye spillere blev både en fordel og en ulempe for englænderne.

Arsenal havde nogle problemer med at holde serberne fra gennembrud på kanterne i første halvleg, og det var tydeligt, at spillerne lige skulle lære hinanden at kende.

Halvlegen var præget af mange fejl fra begge hold, og det blev ikke til de store chancer. Udeholdet var dog tættest på, da Vujadin Savic headede på mål i feltet, men Matt Macey i Arsenal-målet fik fingrene på, og bolden røg på overliggeren.

I anden halvleg begyndte Arsenal at drage fordel af de 11 friske spillere. Spillet blev bedre, og holdet begyndte i episoder at få overtaget.

I det 66. minut var Jack Wilshere meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran.

I det lille felt afsluttede han med indersiden, og bolden havde passeret målmanden med kurs mod mål, men som trold af en æske kom Røde Stjernes franske forsvarsspiller, Damien le Tallec, springende gennem luften og reddede bolden.

Opgøret sluttede uden mål, og Arsenal ligger nu komfortabelt på førstepladsen med ti point og er sikre på at gå videre fra gruppen, da BATE Borisov og Røde Stjerne igen skal møde hinanden.

I Køln var BATE Borisov på besøg, og gæsterne bragte sig foran efter 16 minutter, men tyskerne tog arbejdshandskerne på og scorede fem mål, hvilket var nok til at vinde kampen 5-2.