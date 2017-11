Bendtner scorer - men Rosenborg smider dyrebare point i overtiden

Bendtner scorede mod Zenit. Foto: NTB SCANPIX / Scanpix Denmark

Den danske angriber udnyttede et straffespark, men Rosenborg måtte nøjes med 1-1 mod Zenit i Europa League.

Nicklas Bendtner lignede længe en matchvinder for Rosenborg i hjemmekampen mod Zenit Sankt Petersborg i fodboldens Europa League.

Men en scoring knap tre minutter inde i dommerens tillægsminutter betød torsdag aften, at den russiske klub fik 1-1 med hjem fra Trondheim.

Dermed har Rosenborg kun et lille håb om at gå videre fra gruppespillet.

Den 29-årige danske angriber scorede efter 55 minutter til 1-0 i hjemmekampen i gruppe L.

Nicklas Bendtner fik dermed revancheret sig for en hændelse i den omvendte kamp i Rusland for nogle uger siden.

Her leverede Nicklas Bendtner en forfærdelig tilbagelægning, der kostede et mål i Zenits 3-1-sejr.

Rosenborg havde tre danskere med i torsdagens kamp.

Anfører Mike Jensen og unge Jacob Rasmussen fik lige som Nicklas Bendtner fuld spilletid i kampen i Trondheim.

Bendtner var involveret i Rosenborgs bedste muligheder i første halvleg.

Efter cirka en halv times spil kom den danske landsholdsangriber til en afslutning, men bolden røg over mål.

Kort før pausen kom hjemmeholdets Pål André Helland igennem i højre side.

Han sendte bolden ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor Nicklas Bendtner forsøgte at komme til bolden, men den blev i stedet sparket væk af udeholdet.

Ti minutter efter pausen blev Rosenborg tildelt et straffespark, og Nicklas Bendtner eksekverede sikkert.

Kort før udløbet af de 90 minutter havde Zenit bolden i nettet, men dommeren fløjtede korrekt for offside.

Det lykkedes alligevel for russerne at få et vigtigt point med hjem, da Aleksandr Kokorin scorede i dommerens tillægsminutter.

I den anden kamp i gruppen vandt spanske Real Sociedad sikkert med 3-0 hjemme over Vardar fra Makedonien.

Zenit har ti point for fire kampe og topper gruppe L, mens Real Sociedad har ni point på andenpladsen.

Rosenborg er nummer tre med fire point, mens Vardar er sidst uden point.

De to bedste hold går videre fra gruppen.