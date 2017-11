Eriksen bliver hyldet - men Jørgensens mål betyder mere

Nicolaj Jørgensen gjorde sit for at hjælpe Feyenoord mod videre avancement i Champions League, men desværre er den drøm knust.

Selvom Christian Eriksen måske leverede det største Champions Legaue-resultat onsdag aften set med danske briller, da Tottenham slog Real Madrid med 3-1, så er danskerens præstation ikke den vigtigste fra denne runde.

Nicolai Jørgensen og hollandske Feyenoord var ligeledes i aktion, hvor de mødte ukrainske Shaktar Donetsk. Danskeren sørgede for en god start, da han efter bare 12 minutter bragte den hollandske klub i front.

Efterfølgende blev de dog overrumplet og tabte til sidst 3-1. Men på trods af det kan Jørgensen bruge scoringen fremadrettet, da han først lige er kommet tilbage efter en skade. Det mener TV 2 SPORTs fodboldekspert.

- Det var Nicolai Jørgensens mål, der var vigtigst (for landsholdet). Han har været ude med en skade og er lige kommet tilbage. Vi kender Christian Eriksen og ved, at han vil præstere for tiden. Når man har været ude med en skade, ligesom Nicolaj Jørgensen har, er man altid lidt tvivl, når man kommer tilbage, om hvor man står henne, siger Kasper Lorentzen til TV 2 SPORT.

- Han har været god i den hollandske liga og spillede godt mod Ajax, selvom han blev lidt en skurk, da han brændte et straffespark. Hans aktioner så rigtig gode ud der, så er han er godt på vej.

Fodboldeksperten er ikke i tvivl om, at Nicolai Jørgensen skal starte inde, når Danmark den 11. november spiller den første vigtige playoffkamp mod Irland, selvom der også er andre målfarlige danske i Europa.

- Det betyder meget for en spiller at score i Champions League og ikke bare i den hjemlige liga. Det kan han tage med sig til landsholdet, hvor der bliver brug for hans kvaliteter i de to vigtige kampe.

- Han skal starte inde. Selvfølgelig skal en angriber måles og vejes på mål, men han er også god til at gøre sine medspillere gode og gå med i kombinationer. Han har været fast mand på Åge Hareides landshold – undtagen da han var skadet. Der bliver brug for hans kvaliteter, hvor han både gør Eriksen, men også de andre spillere gode, siger Kasper Lorentzen.

Nicolai Jørgensen og Feyenoords næste kamp i Champions League er i slutningen af november, hvor de skal besøge Etihad Stadium og Manchester City.