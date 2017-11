FCK tager første sejr i Europa League

Arkivbillede af Ståle Solbakken. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Det lykkedes FC København at vinde en kamp i dette års Europa League-gruppespil, da holdet slog FC Zlín.

FC København har famlet efter konceptet i starten af denne sæson, og det havde blandt andet udmøntet sig i tre uafgjorte kampe i Europa Leagues gruppespil.

Men torsdag aften kom den forløsende sejr, da FCK slog tjekkiske FC Zlín med 3-0 i Parken foran 16.189 tilskuere.

Dermed ser det pludselig anderledes positivt ud for FCK i gruppe F.

Københavnerne ligger nu i toppen af gruppen med seks point efter fire kampe sammen med FC Sheriff, der overraskende tog en 2-1 sejr på udebane over Lokomotiv Moskva. Zlín har blot to point på sidstepladsen.

Zlín, som er placeret i midten af den bedste tjekkiske fodboldrække, var dog godt med i begyndelsen af kampen, hvor FCK ledte efter de offensive idéer.

FCK-angrebet var ufarligt og harmløst og ikke i stand til at komme frem til noget nævneværdigt i den første halve time, og tjekkerne havde helt styr på kampen.

Det lignede den fjerde uafgjorte kamp i træk for FCK i dette års gruppespil, men en dødbold ændrede begivenhedernes gang.

Den 23-årige tjekkiske stopper Michael Lüftner headede FCK foran 1-0 fem minutter før pausen efter et frispark af Pierre Bengtsson.

Inden da havde FCK-kantspillerne Kasper Kusk og Youssef Toutouh forsøgt sig fra distancen, men uden held.

Zlín havde tilløb til et par gode muligheder i første halvleg, men FCK-keeper Robin Olsen boksede bolden væk i de situationer, hvor der var optræk til ballade.

I anden halvleg satte FCK hurtigt tingene helt på plads, da Benjamin Verbic øgede til 2-0 på et følt langskud.

Zlín gav dog ikke op og tilspillede sig to gode muligheder for at reducere, men Robin Olsen stod godt i vejen.

FCK-træner Ståle Solbakken skiftede Rasmus Falk, Andrija Pavlovic og Danny Amankwaa ind i løbet af anden halvleg.

Amankwaa var tæt på at score få minutter før tid, men afslutningen ramte ydersiden af stolpen.

I stedet cementerede Verbic sejren på 3-0 i overtiden, da Amankwaa fandt sloveneren inde i feltet.

I den anden ende holdt FCK-forsvaret anført af Lüftner og Denis Vavro nullet, og der opstod derfor ikke spænding om resultatet i slutfasen.

Der resterer to gruppekampe for FCK i Europa League. Næste opgave er ude mod Lokomotiv Moskva 23. november, mens FC Sheriff venter i den sidste kamp 7. december i Parken.

På søndag skal FCK på hjemmebane møde ærkerivalen Brøndby i Superligaen.