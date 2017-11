Forelsket Guardiola hylder tabere efter sejr

Pep Guardiola hylder Napoli efter onsdagens brag i Champions League. Foto: ANDREW BOYERS / Scanpix Denmark

Napoli har imponeret Manchester Citys manager, der ikke husker at have stået over for et bedre mandskab.

Manchester City marcherer på imponerende vis videre og cementerede onsdag aften indtrykket af et mandskab i absolut topform, da Napoli på udebane blev slået 4-2 i Champions League.

Men italienerne gjorde i store perioder livet surt for det britiske storhold og får efter kampen usædvanlig stor ros med på vejen af Manchester City-manager Pep Guardiola.

- Jeg er forelsket i Napoli og den måde, de laver små pasninger. De gav os ikke tid til at tænke i de første 20 minutter, siger Guardiola.

Med sejren har Manchester City fortsat maksimumpoint i Champions Leagues gruppe F.

Det var anden gang på to uger, at briterne slog Napoli, der i øjeblikket topper den italienske Serie A.

Og det er ifølge Guardiola en "utrolig præstation".

- Det er måske det bedste hold, jeg har stået over for i min karriere, siger manageren.

- Vi prøvede at blokere deres venstre fløj, men de kom først og var for stærke. De massakrerede os i 20 minutter, og vi havde ikke modet til at spille. Jeg er glad for den måde, vi reagerede på, tilføjer spanieren.

Manchester City kom bagud på et mål af Lorenzo Insigne, men på to hovedstødsmål af henholdsvis Nicolás Otamendi og John Stones lykkedes det at vende billedet til briternes fordel.

Napoli bragte balance i regnskabet på et straffespark af Jorginho efter en times spil. Sergio Agüero gjorde det knap ti minutter senere til 3-2, og Raheem Sterling fik lov at cementere sejren i kampens døende sekunder.

- Jeg er så stolt, fordi jeg ved, hvilket hold vi har slået, fortsætter Guardiolas ros til Napoli.