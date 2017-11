HIK får omkamp mod Silkeborg - straffespark blev afviklet forkert

Silkeborgspillerne havde håbet, de ikke skulle møde HIK en gang til. Pokalkampen spilles om på grund af en fejl i afviklingen af straffesparkskonkurrencen under det første opgør.. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Fodboldens Disciplinærinstans fastslår, at pokalkampen mellem Silkeborg og HIK skal spilles om.

Pokalkampen mellem Silkeborg og HIK skal spilles om på grund af en forkert afviklet straffesparkskonkurrence.

Det har Fodboldens Appelinstans afgjort torsdag.

Superligaholdet fra Silkeborg vandt pokalduellen mod Hellerup-klubben HIK fra 2. division efter en jævnbyrdig affære, der til sidst blev afgjort fra straffesparkspletten.

I stedet for at lade de to hold sparke på skift valgte dommeren en anden løsning.

Efter at HIK havde åbnet med det første forsøg, blev de to hold bedt om på skift at afvikle to spark i træk.

Appelinstansen vurderer, at dommerens beslutning fik sportslig betydning:

- Det psykologiske spil, herunder hvilke spillere, der skal sparke, og i hvilken rækkefølge dette skal ske, er en væsentlig del af en straffesparkskonkurrence, og at der derfor er sket en tilsidesættelse af så fundamentale regler for afviklingen af straffesparkskonkurrencen, at dette må antages at have haft direkte betydning for kampens resultat.

Efter 2-2 i ordinær tid fortsatte pokalkampen ud i to gange 15 minutters forlænget spilletid. Efter yderligere en enkelt scoring til både HIK og Silkeborg skulle vinderen findes på straffespark.

Her valgte dommeren en alternativ metode for afviklingen af straffesparkskonkurrencen.

Dagen efter nederlaget valgte HIK at protestere, og 2. divisionsklubben fik medhold i Fodboldens Disciplinærinstans, der mente, at pokalkampen skulle spilles om.

Efter flere dages betænkningstid valgte Silkeborg at anke afgørelsen.

Vinderen af pokalkampen mellem Silkeborg og HIK står til at møde Lyngby i fjerde runde af DBU Pokalen.