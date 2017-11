Landsholdsback tvunget fra banen kort før playoffkampe

Henrik Dalsgaard (til højre) måtte udgå af onsdagens kamp mod Birmingham. Foto: PETER CZIBORRA / Scanpix Denmark

Henrik Dalsgaard udgik onsdag med en hælskade for Brentford. Det er endnu uvist, om der venter ham en pause.

Landsholdsbacken Henrik Dalsgaard har problemer med sin ene hæl kort før de vigtige VM-playoffkampe mod Irland.

Onsdag aften måtte den hurtige Brentford-dansker lade sig udskifte midtvejs i anden halvleg i et opgør mod Birmingham i den næstbedste engelske fodboldrække.

Brentford-manager Dean Smith er usikker på, om der venter Dalsgaard en mindre pause.

- Jeg ved det ikke. Det er en hælskade. Jeg håber, at der blot er tale om et slag, siger Dean Smith til det engelske medie Get West London.

Manageren har et håb om, at Henrik Dalsgaard kan være tilbage i aktion på lørdag, når Brentford møder Leeds.

28-årige Dalsgaard var i september og oktober en af profilerne på det danske landshold i VM-kvalifikationen.

Tirsdag blev Dalsgaard udtaget til den landsholdstrup, der 11. og 14. november møder Irland i to VM-playoffkampe. Vinderen af duellen er sikret en plads ved næste års VM i Rusland.