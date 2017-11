- Om fem år er der ingen, der kan huske, jeg var Chelsea-manager, siger Mourinho

Mourinho har tidligere gæstet Chelsea som Inter- og Manchester United-manager. Foto: DARREN STAPLES / Scanpix Denmark

Søndag kommer Manchester United og José Mourinho på besøg hos Chelsea i Premier League.

Der er ingen, der om fem år kan huske, at José Mourinho har været manager i Chelsea.

Det vurderer hovedpersonen selv, forud for at han vender tilbage til Chelseas hjemmebane, Stamford Bridge, på søndag med sit nuværende hold, Manchester United.

Han mener, at det med tiden bliver mindre interessant, når han vender tilbage til den klub, hvor han har høstet store triumfer.

- Om et par år er det endnu mere naturligt, og om fire eller fem år er der ingen, der kan huske, at jeg var Chelsea-manager, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den karismatiske træner har været træner for udeholdet på Stamford Bridge med italienske Inter, som han stod i spidsen for mellem 2008 og 2010, og Manchester United.

Han erkender dog, at det er anderledes at besøge Stamford Bridge i forhold til andre stadioner.

- Jeg må indrømme, at det er en smule anderledes (at besøge Stamford Bridge, red.). Men når alt kommer til alt, så vil jeg vinde, som jeg gjorde med Inter, og de (Chelsea, red.) vil vinde, siger Mourinho.

Inter, med Mourinho ved roret, spillede sig i kvartfinalen i Champions League i 2010 med en 1-0-sejr på Stamford Bridge. Italienerne vandt senere hele turneringen.

Mourinho var manager i Chelsea over to omgange mellem 2004 og 2015. Han vandt tre Premier League-titler, et FA Cup-trofæ og tre Liga Cup-trofæer med klubben.

Han blev fyret i Chelsea i 2015 efter skuffende resultater, og klubben ansatte hollandske Guus Hiddink som manager.

Den nuværende manager, Antonio Conte, overtog roret i 2016 og førte London-klubben til Premier League-triumf i sin første sæson.