Store medier hylder Eriksen: - Han blev bare bedre og bedre

Harry Kane leverede afleveringen til danskerens mål til 3-0. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / Scanpix Denmark

Christian Eriksens mål til 3-0 var med til at sikre, at Tottenham allerede nu er videre fra gruppespillet i Champions League.

Tottenham-stjernerne Christian Eriksen og Dele Alli viste igen onsdag aften, hvorfor de er så vigtige for mandskabet fra London.

De to spillere stod for Tottenhams tre mål og var med til at sikre tre point, da Real Madrid besøgte Wembley i Champions League.

Med sine to mål er det engelske Dele Alli, som høster de største roser og karakterer dagen derpå, men danskeren kommer lige efter. Engelske medier skriver, at den danske midtbanespiller var med til at animere og kontrollere kampen, og med målet til 3-0 fuldendte han en stor indsats, som Eriksen også bliver hyldet for med flotte karakterer.

ESPN - 8 ud af 10

- Jo længere kampen skred frem, jo mere dominerende blev Christian Eriksen. Det var helt anderledes end den dæmpede indsats på Bernabeau tidligere i turneringen. Han scorede desuden et sublimt mål, skriver ESPN.

The Times – 7 ud af 10

- Danskeren var inde og ude af kampen, men han gjorde det godt i en mere defensiv position end normalt, men han formåede alligevel at score det tredje mål.

Christian Eriksen i stor jubel efter sin scoring til 3-0. Foto: PAUL CHILDS / Scanpix Denmark

The Telegraph – 8 ud af 10

- Hans pres fremme på banen og uselviske løb havde allerede en stor effekt på kampen, før han køligt afsluttede og bragte Spurs foran 3-0.

The Independent - 8 ud af 10

- Han satte den afsluttende fod på et ødelæggende kontra-angreb, som bragte Spurs i front med 3-0.

Daily Mail – 7,5 ud af 10

- Rolig og fattet afslutning ved det tredje mål. Han fik ikke kontrolleret Harry Kanes aflevering tidligere, så han kunne have scoret yderligere en. Han holdte Spurs inde i kampen og i gang, skriver det engelske medie.

The Express - 7,5 ud af 10 - Giver ingen kommentar med

Med sejren er Tottenham er tre point foran Real Madrid i gruppen, hvor englænderne også bedre end Real Madrid i de indbyrdes kampe. Med to kampe tilbage er førstepladsen i gruppen med andre ord tæt på, mens det videre avancement er i hus.

Christian Eriksens og Tottenhams næste kamp i Champions League er mod Dortmund på udebane. Den kamp bliver spillet i slutningen af november.