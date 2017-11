Tidligere United-stjerne får rødt kort for at sparke fan i hovedet

Patrice Evra bliver her ført væk fra banen af sine holdkammerater efter episoden. Foto: MIGUEL RIOPA / Scanpix Denmark

Den tidligere Manchester United-anfører og nuværende Marseille-spiller Patrice Evra fik rødt kort inden en kamp i Europa League.

Marseille s forsvarsspiller Patrice Evra var sendt på bænken til torsdagens Europa League-kamp mod portugisiske Guimaraes , men her fik han ikke lov at sidde under kampen.

Under opvarmningen trak en gruppe Marseille-fans fra tribunen og ned bag banden, hvor de endte i en diskussion med flere af spillerne, som ifølge ESPN sang negative sange rettet imod den tidligere United-stjerne.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) November 2, 2017

Pludselig blev uenighederne for meget for 36-årige Evra, der med sin venstre fod sparkede en af de aggressive tilskuere i hovedet med et karatespark.

Efterfølgende fik Evras holdkammerater trukket ham væk fra situationen, mens nogle af tilskuerne fik dæmpet den aggressive del af Marseilles tilskuere.

I UEFA's kamprapport på hjemmesiden står det beskrevet, at "en udskiftningsspiller fra Marseille er blevet tildelt et rødt kort efter en episode med tilskuerne". Det er første gang i Europa Leagues historie, at en spiller har modtaget det, inden kampen er blevet fløjtet i gang, og det må også forventes, at UEFA tager sagen op efterfølgende.

Scenen mindede om 1995, hvor franskmanden Eric Cantona, der spillede for Manchester United, sprang over en bande og sparkede en Crystal Palace-fan efter at være blevet tildelt et rødt kort.

Manchester United-stjernen Eric Cantona sparker en tilskuer under Uniteds 1-1-kamp mod Crystal Palace den 25. januar 1995. Foto: STR / Scanpix Danmark

Det røde kort var Evras første som Marseille-spiller og det kun tredje i 691 officielle klubkampe.

Evra kom til Marseille i januar fra Juventus, og inden det spillede franskmanden i Manchester United fra 2006-2014. Endvidere har han spillet 81 kampe for det franske landshold.

Evra spillede i United fra 2006-2014 og var med til at vinde Premier League. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Kampen er fortsat i gang og står 0-0 med et kvarter tilbage. (Artiklen opdateres...)