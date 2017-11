Verbic ramte Zlín-spiller i ansigtet: - Det var til gult

Benjamin Verbic scorede to gange mod FC Zlin. Foto: Frank Cilius / Scanpix Danmark

Benjamin Verbic, som fik rødt kort i søndags, slap uden påtale efter en ny situation i kampen mod Zlín.

FC København-profilen Benjamin Verbic scorede to mål, da københavnerne torsdag vandt 3-0 hjemme over FC Zlín i Europa League.

Verbic har taget overskrifterne på godt og ondt de seneste dage.

I søndags fik Verbic rødt kort for at sparke ud efter en AC Horsens-spiller. Det gav sloveneren tre dages karantæne i Superligaen.

Torsdag var den tæt på at være gal igen, da han baskede armen ind i ansigtet på en Zlín-spiller. Denne gang så dommeren tilsyneladende ikke forseelsen.

Verbic erkender, at han ramte modspilleren, så han var lettet over at slippe uden påtale.

- Det var en duel. Vi var tæt på hinanden, og jeg var ikke vant til at få så mange spark bagfra. Jeg ville skabe noget plads til mig selv, og jeg slog hånden bagud og ramte hans ansigt. Jeg gik direkte hen til ham og sagde undskyld, fordi det ikke var min intention. Det tog han pænt og sagde, at det var okay. Efter min mening var det til et gult kort. Så ved du, hvad jeg mener om dommeren i Horsens, siger Verbic.

Sloveneren henviser til det røde kort mod Horsens. Han er stadig ærgerlig over at gå glip af søndagens kamp mod Brøndby og to kampe mere på grund af karantæne i Superligaen.

- Jeg er meget vred og skuffet. Det er en hård dom at få tre dage for at sparke ud i luften. Men regler er regler, og det kan jeg ikke ændre på. Mange dommere havde ikke gjort noget ved det, andre havde givet et gult kort. Jeg synes ikke, det var til rødt. Det var ikke en fejl af dommeren, men vi var alle chokerede og overraskede over det, fortæller Verbic.

FCK-træner Ståle Solbakken er ærgerlig over at skulle undvære Verbic mod Brøndby.

- Det er ikke sådan, at vi ikke kan spille fodbold uden ham. Men han havde været på holdet, hvis han havde været klar, siger Solbakken.

Nordmanden forklarer, at Verbic har arbejdet meget med at styre sine aggressioner på fodboldbanen.

- Verbic kan lave alt fra det helt fænomenale til det mere håbløse. I denne sæson har haft en meget stabil formkurve. Han er en type, som spiller lige til kanten. Vi skal ikke tage temperamentet og aggressionerne fra ham. Han skal bare lære at styre det inde på banen, og det har han været forholdsvis dygtig til længe. Men han fik et tilbagefald i Horsens, konstaterer Solbakken.