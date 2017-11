Arsenal-stjerne på vej tilbage: Frygtede benamputation

Det var en ankelskade, som Cazorla pådrog sig i oktober sidste år, der udviklede sig dramatisk. Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

En infektion har kostet Santi Cazorla otte centimeter af akillessenen. Spanieren er i gang med genoptræning.

Arsenals Santi Cazorla håber at gøre comeback på fodboldbanen kort inde i det nye år, men vejen tilbage har været lang for den spanske midtbanespiller.

En overgang var han endda i reel fare for at miste den ene fod, som var ramt af en slem infektion. Det fortæller han ifølge engelske medier i et interview med Marca.

Det var en ankelskade, som Cazorla pådrog sig i oktober sidste år, der udviklede sig dramatisk.

- De fortalte mig, at jeg skulle være heldig, hvis jeg fik lov til at gå i haven sammen med min søn igen.

- De havde opdaget en voldsom infektion, der havde beskadiget en del af hælbenet og ædt af min akillessene. Jeg manglede otte centimeter, siger Santi Cazorla.

En lang række operationer har krævet flere hudtransplantationer, og et billede viser, at en tatovering fra Cazorlas arm nu sidder langs akillessenen.

Den 32-årige spanier er i gang med genoptræningen, og manager Arsène Wenger satser på at råde over den stærke midtbanemand i det nye år.

- De første signaler er positive, men han har ikke spillet i halvandet år.

- Han er ikke tilbage i fuld træning endnu, og han skal bruge nogle kampe på reserveholdet. Hvis alt går vel, bliver det efter jul, sagde Wenger for nylig ifølge Daily Mail.

Santi Cazorla kom til Arsenal fra Malaga i 2012.