Brandvarm Eriksen: - Selvfølgelig skal vi kvalificere os til VM

Christian Eriksen kan juble over, at han sammen med det danske landshold kommer til at spille for et udsolgt stadion. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Christian Eriksen gode mentale tilstand kan få stor betydning for Danmarks VM-muligheder, vurderer Flemming Toft.

Christian Eriksen er en spiller med selvtillid.

Onsdag aften var han med til at sende Real Madrid skuffet hjem til Spanien, da han scorede til 3-0 i Tottenhams 3-1-sejr over Ronaldo og co. i Champions League.

Og står det til den danske midtbanespiller, så skal Irland gerne stå tilbage med samme form for skuffelse, når de har mødt Danmark i de to VM-playoffkampe – den første spilles på lørdag den 12. november i Parken i København.

- Jeg ser meget frem til på lørdag. Selvfølgelig går vi ind til kampen med rigtig meget selvtillid, og vi skal selvfølgelig kvalificere os til VM. Så vi skal slå Irland.

Hvad er dine forventninger til det?

- Virkelig gode. Jeg er meget spændt. Lige nu skal jeg fokusere på Premier League-kampen på søndag, men derefter vil fokus være hundrede procent på Irland, lyder det fra Eriksen til det irske medie RTE.

Irerne holder øje

At Christian Eriksen er en mand med selvtillid for tiden, kan ifølge TV 2 SPORTs fodboldkommentator Flemming Toft få afgørende betydning for Danmarks muligheder for at komme til VM.

- Eriksen siger det meget godt selv. Det betyder meget for selvtilliden, at han er på toppen. Ikke kun for ham selv, men også for hele holdet, at han fungerer, som han gør. Og som han i øvrigt har gjort for landsholdet det sidste års tid. Det er noget, han tager med, og noget landsholdet an bruge, lyder det fra Flemming Toft, der også hæfter sig ved måden som Eriksen viste sig frem på mod Real Madrid.

Eriksen fejrer sin scoring til 3-0 mod mægtige Real Madrid. Foto: PAUL CHILDS / Scanpix Denmark

- Ved 3-0-scoringen så vi, hvordan han tog et løb uden bold på en halv banelængde, og så var han helt rolig, da han skulle afslutte. De kvaliteter, er noget irerne selvfølgelig vil holde øje med på en særlig måde. Irlands landstræner Martin O'Neill har sagt, at Eriksen er på niveau lige under Messi og Ronaldo, fortæller Flemming Toft.

Danmark møder Irland i Parken lørdag den 11. november klokken 20:45. Returopgøret er den 14. november i Dublin. Samme tidspunkt.