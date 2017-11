FC Midtjylland-anfører forlænger til 2019

Jakob Poulsen har været hos FC Midtjylland siden januar 2014. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

34-årige Jakob Poulsen har lagt et år på sin kontrakt, så han bliver i FC Midtjylland til sommeren 2019.

Fodboldklubben FC Midtjyllands anfører, Jakob Poulsen, har forlænget sin kontrakt med et år, så den løber frem til sommeren 2019.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside før fredagens hjemmekamp mod FC Helsingør i Alka Superligaen.

- Jeg er super glad for at være i FC Midtjylland, og jeg føler stadig, at jeg har et par år i mig endnu, så jeg er glad for, at vi er blevet enige, siger Jakob Poulsen.

- Jeg synes stadig, at det er sjovt at spille fodbold, og jeg synes stadigvæk, at det er et fedt sted at være i FC Midtjylland, og jeg nyder hver dag, jeg møder ind til træning og kamp.

- Så det var rimeligt simpelt for mig at fortsætte, hvis klubben var med på den, siger han.

Den 34-årige ekslandsholdsspiller har været hos FC Midtjylland siden januar 2014.

Han spillede også for FCM fra 2010 til 2012, hvorefter han tilbragte halvanden sæson i franske Monaco.

FCM-træner Jess Thorup glæder sig over forlængelsen.

- I den her omskiftelige fodboldverden er det i min optik vigtigt at tale om kontinuitet.

- Jakob har været en vigtig brik over den seneste periode i FC Midtjylland, og derfor er det et fantastisk signal, vi sender, når vi forlænger med vores anfører.

- Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er blevet bedre med årene, men han spiller virkeligt godt, og han har fået om ikke mere så i hvert fald rigtig stor betydning for holdet, siger træneren.

FCM er nummer to i Superligaen med 29 point for 14 kampe før kampen mod FC Helsingør, der begynder klokken 18.