Fodboldstjerne fyret for at sparke fan i hovedet

Den franske fodboldstjerne Patrice Evra er blevet fyret af sin klub, efter han torsdag aften sparkede en fan i hovedet før en Europa League-kamp.

Præsidenten for Olympique de Marseille , Jacques-Henri Eyraud , mødtes dagen derpå med den tidligere Manchester United- og Juventus-spiller, efter han kom i tumult med klubbens fans.

Her kunne præsidenten oplyse, at han var fyret med øjeblikkelig virkning. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det var inden et opgør i Europa League, at Evra sparkede ud efter en tilskuer og ramte ham i hovedet.

- Klubbens interne undersøgelser viser, at der samtidig var en uacceptabel adfærd og en række provokationer fra klubbens fans, der er kommet med hadske tilråb mod spilleren, selvom han og holdkammeraterne varmede op til en vigtig kamp.

- Som professionel og erfaren spiller burde Patrice Evra dog ikke reagere på så upassende en måde, skriver klubben.

Samtidig slår de fast, at undersøgelserne nu vil fortsætte, hvor de vil prøve at opklare, hvad der præcis skete inden kampen, så de kan komme tættere på de personer, der lod fornærmelser overskygge deres passion for klubben.

