Landsholdsprofil søger væk fra Norge

Theresa Nielsen har spillet i Vålerenga siden årsskiftet. Nu drømmer hun om at fortsætte karrieren i en endnu større klub.

Landsholdsspilleren Theresa Nielsen har to kampe tilbage i sin norske klub Vålerenga.

Derefter udløber hendes første udlandskontrakt, og derfor er den profilerede højreback på jagt efter en ny klub. Trods en god oplevelse i Vålerenga håber Theresa Nielsen, at hun kan skifte til en fuldtidsprofessionel klub.

Hendes agent har allerede fået henvendelser fra interesserede klubber.

- Det har været dejligt at være i Norge, men jeg kan også godt mærke, at det ikke ville gøre mig noget at spille på et bedre hold, hvis det bliver en mulighed.

- Jeg har fået smag for det med at skulle være i udlandet. Det er superspændende, og det var slet ikke så farligt, som jeg havde frygtet, griner Theresa Nielsen til TV 2 SPORT.

Theresa Nielsen kom til Vålerenga efter otte sæsoner i Brøndby, hvor hun var med til at sikre fire mesterskaber, seks pokaltitler og en semifinaleplads i Champions League.

Flere nederlag til 'verdens dårligste taber'

Derfor har det været en resultatmæssig omvæltning at komme til Vålerenga, der kæmper om en plads mellem nummer fem og syv i den norske række inden sidste spillerunde.

- Udfordringen har været superfed ligamæssigt. Det lyder mærkeligt, når jeg er verdens dårligste taber, men jeg kan godt lide, at muligheden for at tabe har været der. Vi har ikke fået tingene serveret på samme måde, som vi gjorde i Brøndby.

Med skiftet til Vålerenga blev Theresa Nielsen fuldtidsprofessionel. På den måde er hun bedre stillet end andre i klubben, men med 117 landskampe på samvittigheden håber Theresa Nielsen, at hun kan komme videre til en endnu større klub.

- Der er masser af muligheder i Vålerenga, men der mangler stadig nogle step op på til den helt professionelle tilgang. Klubben er stadig i en udvikling, og jeg kunne godt tænke mig at komme ind i en endnu mere professionel klub, hvor alle er på fuld tid.

- Jeg har tænkt mig at se hvilke muligheder, der kommer, og så tager jeg den derfra – men der er da nogle ligaer, som er er utroligt spændende. I England sker der for eksempel mange spændende ting, men ellers er der ingen ligaer, jeg som sådan foretrækker frem for andre. Jeg ved jo heller ikke, om mulighederne kommer – men lige nu drømmer jeg bare højt.

Theresa Nielsen ser det ikke umiddelbart som en mulighed at vende tilbage til hjerteklubben Brøndby. Forholdene i Danmark er simpelthen for udfordrende, når man er nødt til at arbejde fuld tid ved siden af fodboldkarrieren og helst vil fokusere 100 procent på fodboldkarrieren

I første omgang skal Theresa Nielsen koncentrere sig om de sidste to kampe for Vålerenga. Lørdag den 4. november spiller holdet sæsonens sidste ligakamp hjemme mod Brøndbys overmænd i Champions League, LSK. Den 18. november venter Avaldsnes i pokalfinalen.