Lazio vandt historisk kamp - ingen ramte målet

Kampens eneste mål var et selvmål af Nices Maxime Le Marchand, der snittede et hjørnespark i eget net to minutter inde i overtiden.

For første gang i Europa Leagues historie blev en kamp gennemført, uden at de to hold havde et skud på mål.

Med en 1-0-sejr over Nice torsdag aften spillede Lazio sig videre til 16-delsfinalerne i Europa League.

Men ud over klubbens fjerde sejr i fire kampe havde tilhængerne på Det Olympiske Stadion i Rom ikke meget at glæde sig over.

Kampen blev nemlig historisk i den forstand, at ingen af de to hold havde et skud på mål i løbet af de 90 minutter plus tillægstid.

Ifølge statistiktjenesten Opta er det første gang i Europa Leagues historie, at en kamp er gennemført, uden at de to hold har magtet et skud inden for målrammen.

Nice havde otte afslutninger forbi mål mod Lazios to.

Selv om ingen af de to hold altså satte modstanderens målmand på arbejde, vandt Lazio alligevel med kampen med 1-0.

Det skyldtes et selvmål af Nices Maxime Le Marchand, der snittede et hjørnespark i eget net to minutter inde i overtiden. Den slags regnes ikke som skud på mål i de officielle statistikker.

Europa League blev indført i sæsonen 2009/10 som afløser for Uefa Cup.