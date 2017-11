Målscorer Bendtner om sent pointtab: Vi burde have vundet

Nicklas Bendtner i kampen mod Zenit. Foto: Ole Martin Wold / Scanpix Denmark

Den danske angriber mener, at Rosenborg skulle have gjort mere for at holde Zenit-spillerne ude af feltet.

Nicklas Bendtner lignede længe en matchvinder, da Rosenborg torsdag aften hjemme tog i mod Zenit Sankt Petersborg i Europa League.

Men en scoring tre minutter inde i overtiden ødelagde Aleksandr Kokorin festen for nordmændene, da han med kampens sidste spark prikkede udligningen til 1-1 ind tæt foran mål.

- Der er ikke så meget at sige. På det her plan i Europa, hvis ikke man forsvarer sig 100 procent, så bliver man straffet, siger Nicklas Bendtner til Eurosport efter kampen.

- Vi burde have vundet 1-0. Vi må lære af det, tilføjer den danske angriber.

Nicklas Bendtner omsatte stensikkert et straffespark til mål i kampens 55. minut.

- Det føles frygteligt tungt

Rosenborg havde adskillige store chancer i løbet af kampen, men måtte se russerne udligne i kampens sidste sekund.

Skuffelsen var derfor tydelig i ansigtet på Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen, da han mødte op på pressemødet efter kampen.

- Dette føles frygteligt tungt, lød det fra Rosenborg-træneren ifølge VG.

- Det er sådan noget, som sker i fodbold. Der laves fejl. Og der er helt sikkert ting, vi burde og skulle have gjort anderledes - både ved scoringen og inden scoringen. Han stod jo helt alene der, hvor han scorede, siger han.

Kåre Ingebrigtsen erkender, at Rosenborg med det ene point nu får svært ved at avancere videre i Europa League.

Bendtner: Vi forsvarer i stedet for at angribe

Mod slutningen af kampen spillede Rosenborg med fem forsvarsspillere.

Nicklas Bendtner mener, at holdet burde havde gjort mere for at holde Zenit-spillerne ude af feltet.

- Vi forsvarer en 1-0-føring i stedet for at angribe en 1-0-føring, hvis man kan sige det sådan.

- Vi kæmper godt på egen halvdel men kommer ikke højt nok op på banen. Det resulterer i, at de får et indlæg ind. Men vi skal cleare den sidste. Der er ikke så meget at sige, siger Bendtner til VG.