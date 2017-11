Perus topscorer fejler dopingtest og holdes ude af VM-playoffkampe

Paulo Guerrero - her i kamp for brasilianske Flamengo - er blevet suspenderet af Fifa. Foto: PILAR OLIVARES / Scanpix Denmark

Paulo Guerrero er blevet suspenderet efter ikke at have bestået en dopingtest i VM-kvalifikationskamp.

Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) disciplinærkomité har suspenderet Paulo Guerrero fra Peru i 30 dage.

Det meddeler Det Peruanske Fodboldforbund ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Årsagen er ifølge Reuters, at Paulo Guerrero, der har en fortid hos blandt andre tyske Bayern München og HSV, ikke bestod en dopingtest efter VM-kvalifikationskampen mod Argentina i oktober.

Peru sluttede på femtepladsen i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Det betyder, at Peru skal duellere mod New Zealand i to playoffkampe om en billet til VM-slutrunden i Rusland næste år.

Kampene bliver spillet senere i november, og Paulo Guerrero er dermed uaktuel til kampene, med mindre Fifas afgørelse bliver omstødt.

33-årige Paulo Guerrero er den mest scorende spiller nogensinde for Perus landshold.