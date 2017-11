Silkeborg-comeback sikrer point mod AC Horsens

Horsens og Silkeborg spillede 2-2 i Silkeborg. Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark

AC Horsens var på vej mod en 2-1-sejr ude mod Silkeborg, men måtte nøjes med 2-2 i en underholdende affære.

AC Horsens har været en af sæsonens positive overraskelser i Alka Superligaen, men de kom på hårdt arbejde i anden halvleg i udekampen mod Silkeborg, der fortjent fik 2-2 efter en Horsens-føring på 2-1 ved pausen.

I en kamp med god underholdning i begge ender fik hjemmeholdet belønning for et stærkt pres efter pausen, og med det uafgjorte resultat undgik midtjyderne at tabe hjemme for tredje gang i sæsonen.

Pointdelingen betyder, at AC Horsens er nummer seks i Alka Superligaen, mens Silkeborg er nummer 11.

Efter en lige start kom der for alvor gang i tilskuerne på Jysk Park midt i første halvleg. Først reddede Thomas Nørgaard flot, da AC Horsens-anfører Kjartan Finnbogason kom igennem på en friløber, og i stedet kom Silkeborg på 1-0 kort efter.

Efter et hjørnespark fandt Robert Skov med et fladt indlæg Simon Jakobsen, der lagde bolden af til Marc Rochester. Rochester, der tidligere havde brændt et par chancer, bankede tørt 1-0-målet ind.

Men tre minutter senere udlignede Jonas Thorsen efter pænt Horsens-opspil til 1-1, og kort før pausen gjorde en af første halvlegs bedste Simon Okusun det til 2-1 til gæsterne efter en dødbold.

Silkeborg fik overtaget fra starten af anden halvleg, men havde svært ved at få nogen sammenhæng offensivt. Gæsterne var i den første time dygtige til at lukke ned for Silkeborgs normalt farlige højreside.

Men som anden halvleg skred frem, kom Horsens til at stå længere tilbage på egen banehalvdel, og Silkeborg overtog mere og mere af initiativet.

Jens Martin Gammelby havde en god mulighed efter en times spil, men brændte, men han var igen i fokus i slutfasen.

Med ti minutter igen tørrede han to Horsens-folk på kanten og fandt indskiftede Mate Vatsadze, der udlignede til 2-2, kampens resultat.