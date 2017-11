Træner om fordømmer Evras karatespark mod tilhænger

Tumulten mellem spillere og fans kulminerede, da Evra sendte et karatespark i retning af en fan. Foto: MIGUEL RIOPA / Scanpix Denmark

Patrice Evra skal lære at holde hovedet koldt, siger franskmandens træner efter opsigtsvækkende rødt kort.

Torsdag aftens Europa League-opgør mellem franske Marseille og portugisiske Guimaraes fik en yderst dramatisk indledning.

Den franske Marseille-stjerne Patrice Evra modtog således et rødt kort allerede inden kampens start. Det skete, efter at tumult mellem spillere og fans kulminerede i, at Evra sendte et karatespark i retning af en fan.

Marseilles træner, Rudi Garcia, erkender efter opgøret, at handlingen var urutineret - også selv om Evra blev fornærmet på det groveste.

- Pat (Evra, red.) har rigtig meget erfaring, og han må selvfølgelig aldrig reagere på hånen, lyder det fra Marseille-træneren.

- Også selv om fornærmelserne er slemme og helt utrolige og endda kommer fra en af vores egne tilhængere, siger Rudi Garcia.

Torsdagens episode udspillede sig under opvarmningen, og billeder viser, at flere af Marseille-spillerne kom i et skænderi nede bag det ene mål med nogle tilskuere, der var trængt ind bag indhegningen. Pludselig blev uenighederne for meget for 36-årige Evra, der med sin venstre fod sparkede en af de aggressive tilskuere i hovedet.

Efterfølgende fik Evras holdkammerater trukket ham væk fra situationen, mens tilhængere fik dæmpet de mest aggressive af tilskuerne.

- Han skal lære at holde hovedet koldt. Det er alt, jeg kan sige, lyder det fra Rudi Garcia, der samtidig kritiserer Marseille-tilhængeren.

- Han er ikke en rigtig Marseille-tihænger. Man kan ikke tillade sig at fornærme vores spillere - vi står sammen, siger Rudi Garcia.

Det forventes, at Patrice Evra kan se frem til en længere karantæne, når Uefa får kigget nærmere på sagen. Evra har tidligere spillet for den engelske storklub Manchester United og har spillet 81 kampe for det franske landshold.