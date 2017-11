Barcelona nedlægger Sevilla og er fortsat ubesejret

Lionel Messi overlod målscoringerne til Paco Alcácer, der scorede to gange, da FC Barcelona slog Sevilla. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

Sevilla var godt med, men FC Barcelona endte med at sikre en smal 2-1-sejr i opgøret lørdag på Camp Nou.

FC Barcelona fortsætter succesen i Primera Division.

Lørdag aften vandt catalanerne hjemme 2-1 over Sevilla, og dermed er Barcelona stadig ubesejret i den bedste række.

Med ti sejre og en enkelt uafgjort lyder pointhøsten på 31 på førstepladsen, mens Sevilla bliver på 19 point også for 11 kampe.

Valencia vandt tidligere lørdag 3-0 over Leganes og har 27 point på andenpladsen, mens Real Madrid med en kamp færre er 11 point efter Barcelona, inden Real søndag møder Las Palmas på Bernabeu.

Barcelona forsøgte at køre Sevilla over fra første fløjt anført af Lionel Messi og Luis Suarez, men også Sevillas Luis Muriel bed fra sig i indledningen.

Colombianeren forsøgte sig efter at have sat Samuel Umtiti i Barcelonas defensiv, men afslutningen gik snert forbi, og efter det første kvarter holdt Sevilla stand mod Barcelonas pres.

Gæsterne var imidlertid i gavehumør i den silende regn på Camp Nou efter 22 minutter.

Suarez sendte et indlæg over i Sevillas venstre side, hvor forsvarsspilleren Sergio Escudero fejlede stort.

I stedet for at cleare bolden serverede han den på et sølvfad til Barcelonas Paco Alcácer, der nemt bragte Barcelona foran 1-0.

Kort efter fik Simon Kjær lige foden på et indlæg og forhindrede en 2-0-scoring.

Sevilla fik dog forhindret Barcelona i yderligere scoringer i de første 45 minutter, og derfor var opgøret stadig åbent før anden halvleg.

Det viste Muriel endnu en gang, da han efter et godt Sevilla-opspil sparkede bolden tæt over mål.

Det var tæt på en scoring til gæsterne efter 58 minutter, da Muriel satte Pablo Sarabia op, men midtbanespilleren var for længe om at afslutte og blev tacklet.

Gæsterne var dog godt med i opgøret, og minuttet efter blev det så 1-1.

Efter et hjørnespark steg Guido Pizarro uimodståeligt til vejrs, og han hamrede bolden i mål med et hovedstød, hvor han headede hårdt i jorden, og bolden strøg op i det ene målhjørne uden chance for Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen.

Gerard Pique afsluttede på træværket kort efter, og med 25 minutter igen sendte Ivan Rakitic et yderst præcist indlæg ind i feltet, og Simon Kjær kunne ikke forhindre Paco Alcácer i at sparke Barcelona foran 2-1.

Danskeren lod sig udskifte med et kvarter igen, og Barcelona kørte sejren hjem.