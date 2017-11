Bendtner og Rosenborg er norsk mester uden at spille

(arkiv) Rosenborg er norsk mester. Foto: Scanpix

For 25. gang i historien er Rosenborg norsk mester i fodbold.

I sidste weekend missede Rosenborg matchbolden på hjemmebane til at sikre sig det norske mesterskab, men i denne weekend er der ikke behov for point for at sikre pokalen.

Lørdag aften tabte nærmeste forfølger, Molde, nemlig med 0-1 på hjemmebane mod Kristiandsund, og dermed kan Molde ikke indhente Rosenborg, der har danskerne Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Jacob Rasmussen på holdet.

Molde var med tre runder tilbage otte point efter Rosenborg og var derfor tvunget til at vinde over Kristiansund, men Daouda Bambas scoring i det 70. minut blev kampens eneste.

Dermed er der mesterskabsjubilæum for Trondheim-klubben, der bliver nummer et i den bedste norske fodboldrække for 25. gang i historien.

Rosenborg var især suveræn i 1990'erne og starten af 00'erne, hvor klubben fra 1992 til 2004 vandt mesterskabet 13. sæsoner i træk.

Nicklas Bendtner, der kom til Rosenborg i vinter, er klubbens suveræne topscorer med 17 mål i 27 kampe. Han deler førstepladsen på ligaens topscorerliste.

Mike Jensen er anfører og har lavet næstflest assists i ligaen med otte af slagsen.