Huddersfields træner hylder 'fremragende' dansker

Huddersfield-manager David Wagner i kærlig omfavnelse af sin danske redningsmand, Jonas Lössl. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Den danske landsholdsmålmand Jonas Lössl høster stor ros efter lørdagens Huddersfield-sejr over West Bromwich i Premier League.

Der var en dansker i fokus, da Huddersfield lørdag besejrede West Bromwich med 1-0 i Premier League.

For Huddersfields danske målmand, Jonas Lössl, diskede nemlig op med adskillige store redninger kampen igennem. Og især to kampafgørende redninger inden for et halvt minut i kampens overtid var med til at sikre oprykkerne de tre point på hjemmebane.

Efter kampen var de da også danskeren, der i særlig høj grad blev fremhævet af Huddersfields tyske manager David Wagner.

- Indtil det her tidspunkt i kampen havde vi været i stand til at holde dem væk fra vores mål, men da vi så virkelig havde brug for ham, så var han der. Jeg synes, han var fremragende.

- Det var to redninger i verdensklasse, og vi er meget glade for at have ham på vores hold. Han hjalp os uden tvivl til at få de tre point hjem i dag, siger David Wagner til Sky Sports.

Jonas Lössl med en pointgivende redning i overtiden af kampen mod West Bromwich. Foto: ANDREW YATES / Scanpix Denmark

Huddersfield kom ellers under pres i løbet af anden halvleg, da hjemmeholdets Christopher Schindler fik sit andet gule kort og blev smidt ud. På dette tidspunkt var Huddersfield foran 1-0 efter det mål, som Rajiv van La Parra scorede kort før pausen.

Det lykkedes for oprykkerne at holde West Bromwich fra fadet, og det var holdets tyske manager naturligvis ganske tilfreds med.

- Det her er helt sikkert en af de største sejre for os som hold i denne sæson. At vi - ved hjælp af Jonas Løssls kvaliteter - var i stand til at holde nullet og få tre point på hjemmebane. Jeg synes, spillerne gjorde det fantastisk, siger David Wagner, der søndag har Huddersfield-manager i præcis to år:

- Ingen havde forventet, da vi startede vores rejse, at vi ville være her nu. At vi to år efter ville være i Premier League med 15 point efter 11 kampe. Det lyder ikke engang realistisk, når man siger det højt.

Huddersfield, der også har danske Mathias 'Zanka' Jørgensen og Philip Billing på holdet, ligger med sejren nummer ti i Premier League efter 11 kampe.