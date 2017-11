Kommende Liverpool-spiller er mistænkt for falskneri

Keita fik fuld spilletid i den seneste Bundesligakamp, som blev spillet mod Bayern München. Foto: FILIP SINGER / Scanpix Denmark

RB Leipzigs Naby Keita risikerer en bøde på op mod en million kroner.

Den kommende Liverpool-spiller Naby Keita er blevet involveret i en falsknerisag i Tyskland.

Keita, som først trækker i den røde Liverpool-trøje til næste sommer, er blevet taget i at forfalske sit guineanske kørerkort til et tysk. Det skriver den tyske avis Bild.

Hvis Keita, som lige nu spiller for det tyske tophold RB Leipzig, bliver kendt skyldig i forfalskningen, kan det koste ham en bøde på mindst 100.000 euro - svarende til 740.000 kroner. Det forklarer Stefan Blaschke, som er er talsmand for den tyske domstol.

Ifølge den tyske avis skulle forfalskningen have være så amatøragtig, at de tyske transportmyndigheder straks fik mistanke om, at kortet ikke var ægte.

Keita vil ikke selv kommentere på anklagen, men det vil hans klub gerne.

- Vi er klar over denne proces, men antager, at det ikke er forfalskning, siger klubben til Bild og fortæller, at Keitas advokater nu skal se nærmere på sagen.

22-årige Keita er blandt de nominerede til årets afrikanske spiller i 2017. Det kommer på baggrund af hans præstationer på midtbanen i Leipzig, hvor det er blevet til ni mål i 38 Bundesliga-kampe. I Leipzig spiller han sammen med den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen.

I slutningen af august indløste Liverpool frikøbsklausulen på 48 millioner pund (400 millioner kroner) med aftale om, at han skifter per 1. juli 2018.