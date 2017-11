Lyngbys ti mand henter sent point mod FC Nordsjælland

Jeppe Kjær, Lyngby Boldklub og Jeppe Brandrup, Lyngby Boldklub, jubler efter målet til 0-1 i superligakampen FC Nordsjælland. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Lyngby formåede at komme tilbage og få 2-2 trods en mand i undertal, da holdet besøgte FC Nordsjælland.

Lyngbys Mikkel Rygaard blev udvist 20 minutter før tid, da klubben gæstede FC Nordsjælland i Alka Superligaen.

Alligevel formåede gæsterne at komme tilbage i opgøret og få 2-2 med hjem.

FCN var på to Lyngby-fejl kommet foran 2-1 i begyndelsen af anden halvleg, men i kampens overtid udlignede indskiftede David Boysen.

Det ene point holder Lyngby inde i kampen om en top-6-placering, mens FCN må se afstanden op til FC Midtjylland på førstepladsen blive øget.

Offensiven har i denne sæson genereret masser af mål for FCN, men defensiven har været en akilleshæl, og ikke siden 27. august er nullet blevet holdt.

Det skete heller ikke mod Lyngby, der med et højt pres og en offensivt indstillet midtbane formåede at presse hjemmeholdet med hurtige bolderobringer og direkte spil.

Tidligt bragte Jeppe Brandrup Lyngby i front efter et hjørnespark, og ud over et par fine frispark formåede FCN ikke for alvor at svare igen.

Det gjorde holdet til gengæld tidligt i anden halvleg, da Emiliano Marcondes sparkede et frispark i mål. Lyngby-keeper Mikkel Andersen var ellers ude ved bolden, men han mistimede totalt sit indgreb.

Kort efter kom FCN så også i front, og igen skete det på en personlig fejl. Mathias Jensen trak igennem og spillede en flad bold ind på midten. Her forsøgte Michael Lumb at cleare, men i stedet sparkede han bolden i eget net.

Med 20 minutter igen blev situationen så endnu værre for Lyngby, da Mikkel Rygaard fik et rødt kort for at slå ud efter Karlo Bartolec, som kort forinden havde sparket bolden i hovedet på Rygaard.

Trods en mand i undertal formåede Lyngby at få point ud af opgøret.

I kampens overtid udlignede indskiftede David Boysen således mod et meget passivt FCN-forsvar.