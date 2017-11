Mohamed Salah og Liverpool tryner tamme West Ham

Der er grund til bekymring hos West Hams cheftræner Slaven Bilic Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

West Ham spillede ikke en god kamp, da holdet lørdag tabte 1-4 til Liverpool i Premier League.

Det kører ikke for West Ham, der lørdag tabte 1-4 til Liverpool i Premier League. Holdet ligger nu nummer 17 med ni point efter 11 kampe.

Liverpool kan med de tre point kigge på tabellen og konstatere, at klubben nu ligger nummer seks med 19 point.

Der er ikke meget, der fungerer på banen for "The Hammers", og det kom endnu en gang til udtryk i lørdagens nederlag, hvor især forsvaret blev udstillet ved flere lejligheder.

Det var dog hjemmeholdet, der kom til den første store chance. Andre Ayew forsøgte sig med et lob efter få minutters spil, men han måtte se sit forsøg ramme stolpen.

Efterfølgende satte Liverpool sig på resten af halvlegen, og efter 21 minutter kom den første scoring.

På en kontra satte Sadio Mane tempo mod West Ham-målet, og i en to mod en-situation afleverede han til Mohamed Salah, der nemt kunne udplacere Joe Hart i målet.

Få minutter senere var den igen gal i West Hams forsvar. Efter et hjørnespark stod flere Liverpool-spillere nærmest i kø for at sparke bolden i kassen, men det blev Joel Matip, der fik sidste fod på.

I pausen måtte West Ham-manager Slaven Bilic ind i omklædningsrummet og give en tale af de større, for størstedelen af tilhængerne på stadion buhede, da halvlegen blev fløjtet af.

Bilic satte fyrtårnet Andy Carroll på banen fra anden halvlegs start, og det gav hjemmeholdet nogle flere strenge at spille på offensivt, da det gav mere plads til andre af West Hams offensive kræfter.

Ti minutter inde i halvlegen gav det pote. Ayew fandt med en høj bold Manuel Lanzini bagest i feltet, og argentineren tog den fint ned og prikkede den i mål.

Glæden var dog kort for de West Ham-tilhængere, der ikke var gået hjem endnu.

Minuttet senere var Alex Oxlade-Chamberlain helt fri under en Liverpool-omstilling, og han scorede til 3-1.

Sædet er yderst varmt under kroatiske Bilic, og det blev ikke køligere i 76. minut, da endnu flere tilskuere begyndte at udvandre.

Folkevandringen skyldtes, at Salah scorede sit andet mål i opgøret.

Mane så en helt fri Salah stå i feltet, og efter at egypteren havde modtaget bolden, sparkede han den fladt i det lange hjørne til 4-1.

Liverpool var tæt på flere scoringer, men kampen endte 4-1 til Liverpool.