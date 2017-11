Politiet strammer grebet før københavner-derby

Politiet vil undgå uroligheder under søndagens derby. Foto: Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark

Forskellige typer af udstyr til flag, der kan anvendes som slagvåben, vil være forbudt ved søndagens derby.

Da Brøndby og FCK tørnede sammen i Alka Superligaen 4. august, kom 24 betjente til skade i sammenstød mellem politiet og en gruppe af FCK-tilhængere.

Forud for søndagens derby i Parken har der derfor været skærpet fokus på sikkerheden.

Det siger Peter Dahl, ledende politiinspektør for Københavns Politi.

- Generelt har stemningen mellem FCK og Brøndby bare været i en nedadgående spiral med flere og flere uroligheder. Det gør også, at vi fra politiets side strammer det yderligere, siger han.

Op til kampen har Københavns Politi varslet et påbud omkring begrænset brug af udstyr til flag og tifoer. Det drejer siger om rundstokke, plastrør, teleskopstænger og lignende genstande, der kan anvendes som slagvåben.

Derudover spilles kampen klokken 12, så der er dagslys.

- En afvikling af en Brøndby-FCK-kamp er en af de enkeltstående operationer, hvor vi bruger flest ressourcer i løbet af et år, fortsætter han.

Det præcise antal af betjente ønsker Peter Dahl ikke at oplyse.

Men han kan fortælle, at det ligger nogenlunde på det samme niveau som tidligere kampe, og at "det er et meget højt antal".

Brøndbys administrerende direktør, Jesper Jørgensen, fortæller, at de har sat gang i en række konkrete tiltag i forhold til deres fans.

- Der er blevet arbejdet med, hvordan vores fans kommer til stadion, hvordan de bliver taget imod, og indretningen af selve tribunen, siger Jesper Jørgensen.

Han fortæller, at "der har været en mere intens dialog end tidligere" med blandt andet fangrupperinger.

Derudover er der taget hul på en længere møderække mellem FCK, Brøndby, Divisionsforeningen, Københavns Politi og Vestegnens Politi.

Men man kan aldrig gardere sig fuldstændigt mod ballademagere, mener Jesper Jørgensen.

- Der kan altid ske noget, som man ikke kunne have planlagt imod. Selvfølgelig kan der altid være nogen, som vil ødelægge det, siger han.

Jesper Jørgensen understreger derudover, at det typisk er hjemmeholdet, der står for det meste af arbejdet med sikkerheden.

FCK’s pressechef, Jes Mortensen, ønsker ikke at fortælle om specifikke tiltag.

- Vi forbereder os altid grundigt og intensivt sikkerhedsmæssigt, siger han.

Derudover er FCK "altid i åben og konstant dialog med alle", forklarer han.