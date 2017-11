Rosenborg-dansker: Den mest kedelige måde at blive mestre på

Mike Jensen og Rosenborg blev lørdag norske mestre, men det var slet ikke den måde, som danskeren havde drømt om. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Mike Jensen og Rosenborg kunne fra sofaen se Kristiansund forære dem mesterskabet.

Den danske anfører i Rosenborg, Mike Jensen, kunne lørdag se sit hold blive norsk mester for tredje år i træk, da Molde på hjemmebane tabte 0-1 til Kristiansund fra bunden af Eliteserien.

Med et hul til Rosenborg på otte point kan Molde ikke længere true Trondheim-klubben i toppen.

Men kunne Mike Jensen selv vælge, så ville han gerne have vundet mesterskabet med støvlerne på.

- Det er den mest kedelige måde at blive mestre på, kan man sige, men det er noget, vi har arbejdet hårdt på, så selvfølgelig skal vi glæde os over et mesterskab, siger han til klubbens hjemmeside.

- Kan man selv vælge, så vil man jo helst afgøre det på banen. Men vi skal være stolte af det her. Det er en kæmpe præstation at vinde for tredje år i træk.

Søndag drager Rosenborg til Aalesund, og kaptajnen garanterer, at Rosenborg ikke tager opgøret let, fordi mesterskabet er i hus.

- Jeg garanterer, vi leverer en professionel indsats i morgen, og vi tager til Aalesund for at tage de tre point. Det fortjener vores fans, siger han.

Med det tredje mesterskab i træk er Rosenborg nu samlet oppe på 25 mesterskaber.

Med titlen i hus kan Rosenborg uanset udfaldet se frem til en mesterskabsfejring i søndagens udekamp mod Aalesund.

Rosenborg råder også over to andre danskere i Jacob Rasmussen og den delte topscorer i ligaen med 17 mål, Nicklas Bendtner.