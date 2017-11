Schmeichel redder Leicester i sidste sekund

Kasper Schmeichel var afgørende for Leicester i slutsekunderne Foto: DARREN STAPLES / Scanpix Denmark

Peter Crouch var tæt på at blive matchvinder for Stoke på et hovedstød, men Kasper Schmeichel kom i vejen.

Kasper Schmeichel leverede lørdag en fremragende redning i sidste sekund i Premier League.

Med redningen sørgede den danske målmand for at Leicester kunne rejse hjem fra udekampen mod Stoke med 2-2.

Schmeichel reagerede lynhurtigt på målstregen, da han kastede sig til siden og fik blokeret et hovedstød fra hjemmeholdets Peter Crouch i forbindelse med et hjørnespark til Stoke.

Det uafgjorte resultat betyder, at Leicester nu er ubesejret i fem ligakampe siden 30. september.

Trods den fine stime uden nederlag har det tidligere mesterhold i oktober byttet ud på managerposten, hvor Claude Puel har afløst den fyrede Craig Shakespeare.

Leicester var to gange i front i lørdagens opgør mod Stoke. Efter en halv time gjorde Iborra det til 1-0, inden Zherdan Shaqiri lidt senere alene med Schmeichel udlignede til 1-1.

Efter pausen bragte Riyad Mahrez gæsterne fra Leicester på 2-1, inden Stoke-angriberen Peter Crouch pandede bolden ind ved nærmeste stolpe i forbindelse med et hjørnespark.

Leicester og Stoke er placeret midt i Premier League-tabellen med henholdsvis 13 og 12 point.

Næste opgave for Kasper Schmeichel bliver landsholdets to VM-playoffkampe mod Irland 11. og 14. november.