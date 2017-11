Stor præstation af Jonas Lössl i Huddersfield-sejr

To fabelagtige redninger af Jonas Lössl i overtiden sikrede sejren til Huddersfield Foto: ED SYKES / Scanpix Denmark

Huddersfield vandt 1-0 over West Bromwich, og en stor del af æren tilfalder den danske keeper Jonas Lössl.

Huddersfield tog lørdag en sejr på 1-0 over West Bromwich i Premier League på et flot mål af Rajiv van La Parra kort før pausen.

Mathias "Zanka" Jørgensen og Jonas Lössl spillede hele kampen for Huddersfield, mens Philip Billing sad ude med en ankelskade.

Jonas Lössl var den store redningsmand for hjemmeholdet, da han med flere vigtige redninger var af afgørende betydning for, at Huddersfield kunne tage de tre point.

Med sejren rykker oprykkerne op som nummer 11 med 15 point i den bedste engelske række. West Bromwich ligger foreløbigt nummer 15.

Kampens eneste scoring faldt i det 44. minut. Hollandske Rajiv van La Parra modtog bolden et stykke udenfor feltet, og med et velplaceret indersidespark satte han den helt op i højre hjørne af målet.

Det var den 24-årige midtbanespillers første scoring i otte måneder, og det var samtidig hans første mål i Huddersfield-trøjen.

Der blev ikke scoret flere mål i kampen, men der var alligevel drama i anden halvleg. Tyske Christopher Schindler kom alt for sent i en tackling i det 57. minut. Det kostede ham kampens andet gule kort, og han måtte i bad.

I Swansea havde svanerne besøg af Brighton, og hjemmeholdet måtte indkassere et 0-1-nederlag på mål af Glenn Murray efter en lille times spil.

Også Burnley tog en udebanesejr, da holdet vandt 1-0 over Southampton. I det 81. minut kom Sam Vokes først med hovedet på et indlæg og headede kampens eneste scoring i nettet.

Burnley ligger på en imponerende sjetteplads med 19 point i den bedste engelske række.

Og det blev til endnu en sejr med et enkelt mål, da Bournemouth på udebane besejrede Newcastle 1-0. To minutter inde i overtiden steg Steve Cook til vejrs på et hjørnespark og sørgede for en vigtig sejr til Bournemouth.

Med de tre point rykker Bournemouth væk fra nedrykningspladserne og op som nummer 16 med 10 point.