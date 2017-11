West Ham-manager tvivler på ledelsens opbakning

Slaven Bilic spillede selv for West Ham i midten af halvfemserne, og han blev ansat som manager i klubben i 2015. Foto: EDDIE KEOGH / Scanpix Denmark

Slaven Bilic' West Ham tabte lørdag 1-4 til Liverpool, og manageren er fyringstruet i London-klubben.

West Hams manager, Slaven Bilic, er i en svær situation, efter at hans hold lørdag tabte 1-4 til Liverpool i Premier League.

Kroaten erkender da også, at han ikke undgår at vende nederlaget med klubbens ledelse.

- Jeg skal have en snak med ledelsen. Vi er nødt til at diskutere dette nederlag. Det er ikke det første nederlag. Det er andet i træk på hjemmebane. Jeg er i en svær situation, siger den kroatiske manager ifølge nyhedsbureauet AFP.

Bilic har svært ved at svare på, om han stadig tror på, at han har bestyrelsens opbakning.

- Det er svært for mig at tale om det lige nu, siger Bilic.

West Ham ligger lige over nedrykningsstregen i Premier League, og har samlet beskedne ni point sammen i 11 kampe.

Men mest bekymrende er nok holdets spil på banen for tiden. Forsvaret blev udstillet ved flere lejligheder i kampen mod Liverpool, og nederlaget kunne nemt være blevet større.

Bilic mener, at Liverpool fik to "billige" mål, og at det derfra blev svært for West Ham at komme tilbage i kampen. Liverpool var foran 2-0 efter 24 minutters spil.

- Indsatsen var der. Vi skulle bare have forsvaret bedre. Når man er bagud 0-2 på dette niveau så tidligt i kampen, så er kampen ikke forbi, men det er meget svært at komme tilbage, siger manageren.

49-årige Slaven Bilic spillede selv for West Ham i midten af halvfemserne, og han blev ansat som manager i klubben i 2015.

West Ham skal næste gang prøve at rejse sig, når klubben møder Watford på udebane 19. november.