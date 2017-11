AaB vinder sløj lokaldyst over Hobro

Frederik Børsting stød for kampens enlige scoring, da Aab slog Hobro. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Søndag aften vandt AaB et halvkedeligt lokalopgør på udebane mod Hobro med 1-0 i Alka Superligaen.

I et sløjt lokalopgør tabte Hobro IK søndag aften hjemme med 0-1 til AaB på et tidligt mål af Frederik Børsting.

Det var hjemmeholdets første nederlag i de seneste fem runder i Alka Superligaen.

Med nederlaget tabte Hobro et skridt i toppen af rækken, hvor klubben efter opgøret fortsat er at finde på fjerdepladsen med 23 point.

Omvendt fik AaB sin første sejr i tre kampe. Med 19 point gik holdet forbi Lyngby, og nordjyderne er nu på ottendepladsen i ligaen.

Kampen åbnede med gæsterne i den dominerende rolle.

AaB lagde fra første fløjt et tungt pres på hjemmeholdet, og det gav hurtigt pote for gæsterne.

Der var blot spillet fire minutter, da AaB’s venstreback Jakob Ahlmann sled sig fri af hjemmeholdets Martin Mikkelsen og kom til baglinjen med bolden.

Ahlmann fik sendt et fladt indlæg ind i feltet, hvor Hobro-målmand Jesper Rask fik pareret bolden ud i feltet.

Her kom gæsternes Frederik Børsting først på bolden, som han bragede i nettet til en tidlig 1-0-føring til AaB.

Generelt var gæsterne bedst i første halvleg, hvor hjemmeholdet havde svært ved at holde fast i bolden.

Det bedste tilbud til Hobro tilfaldt den norske topscorer Pål Alexander Kirkevold, der efter 17 minutter kom højest på et indlæg fra Bjørn Kopplin, men Kirkevolds afslutning gik over mål.

Kort efter var Quincy Antipas tæt på at udligne, da han slap fri i dybden, men AaB-keeper Jacob Rinne fik pareret forsøget.

Gæsterne havde generelt godt styr på Hobros offensive profiler i første halvleg og gik til pause foran 1-0.

Kampbilledet var det samme efter pausen, hvor Hobro forsøgte at kæmpe sig tilbage uden for alvor at kunne true.

AaB stod fornuftigt i forsvaret og lurede konstant på omstillinger, men gæsterne blev sjældent rigtig farlige i offensiven.

Kampen dalede i kvalitet i løbet af anden halvleg, men til gengæld udviklede den sig til et fysisk slag mellem de to hold, og tacklingerne var i flere tilfælde i den grove ende.

Ingen af holdene formåede at få skabt de store chancer i anden halvleg, og dermed sluttede den halvsløje kamp med en smal sejr til AaB.

I næste runde skal Hobro en tur til Helsingør, mens AaB hjemme får besøg af FC Midtjylland.