Bendtner skød sig til tops på topscorerlisten i nederlag

Nicklas Bendtner og Rosenborg snublede mod bundholdet i Aalesund. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg havde været norske mestre i cirka 24 timer, inden holdet led sit første nederlag siden august.

Lørdag sikrede Nicklas Bendtner, Mike Jensen og Jacob Rasmussen samt resten af Rosenborg-holdet sig mesterskabstitlen uden at spille, da Molde på hjemmebane tabte 0-1 til Kristiansund fra bunden af Eliteserien.

Søndag skulle Rosenborgs spillere så en tur til Aalesund i den bedste norske række, men kampen blev en dukkert for de nykårede norske mestre, der måtte rejse hjem med et nederlag på 1-2.

Det begyndte ellers fint for Rosenborg, da Bendtner ti minutter inde i anden halvleg omsatte et straffespark til en 1-0-føring.

Men et kvarters tid senere var den tidligere FCK-angriber Mustafa Abdellaoue på pletten for Aalesund og udlignede til 1-1.

Med et kvarter tilbage fik ghanesiske Edwin Gyasi alt for meget plads i Rosenborg-feltet, og han scorede til 2-1 til hjemmeholdet.

Det blev kampens resultat, og Aalesund, der havde danske Mikkel Kirkeskov med i hele kampen, har nu fem point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Det var Rosenborgs første nederlag i den bedste norske række, siden holdet tabte til Haugesund 20. august.

Der var dog et lille lyspunkt for Nicklas Bendtner, der med sin scoring bragte sig alene i front på topscorerlisten med 18 mål. Der resterer to runder af ligaen.

Stabæk vandt 5-0 over Odd, og der kom danske Tonny Brochmann på måltavlen med en enkelt scoring. Patrick Mortensen scorede for Sarpsborg, men det var ikke nok til at undgå et nederlag på 1-2 til Viking.