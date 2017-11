Braithwaite indkaldes som gardering til landsholdslejren

Martin Braithwaite indkaldes som gardering. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Nicolai Jørgensen kom søndag til skade med sin arm i en kamp for Feyenoord i den bedste hollandske række.

Martin Braithwaite møder ind i landsholdslejren tirsdag som gardering for Nicolai Jørgensen, der er kommet til skade med sin arm.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

- Braithwaite møder allerede ind i landsholdslejren tirsdag, som gardering for Nicolai Jørgensen.

Jørgensen møder ligeledes ind til undersøgelse, skriver DBU.

Nicolai Jørgensen slog sit ene håndled i søndagens 2-2 kamp mod ADO Den Haag i den bedste hollandske fodboldrække.

Feyenoord oplyste tidligere søndag, at Jørgensen kom galt afsted og pådrog sig et brud i slutningen af kampen, men at danskeren bed smerterne i sig og spillede opgøret til ende.

Efterfølgende fik han lagt håndleddet i gips.

Danskeren er ellers begyndt at vise målform efter en lang periode uden scoringer for Feyenoord.

Tidligere på ugen nettede sidste sæsons Feyenoord-topscorer på udebane mod Shakhtar Donetsk i Champions League, og søndag åbnede han med 1-0-målet mod ADO Den Haag.

Danmark møder Irland i to playoffkampe 11. og 14. november. Den samlede vinder skal med til næste års VM i Rusland.

Tidligere på søndagen modtog landstræner Åge Hareide et afbud fra Brentford-højrebacken Henrik Dalsgaard. I stedet har Hareide udtaget Jonas Knudsen fra Ipswich.

Tre spillere har været på standbypladser til landsholdets kampe mod Irland. Ud over Braithwaite er det Michael Krohn-Dehli og Kasper Dolberg.