Brøndby ser fortsat FCK som trussel i titelkamp

Brøndbys træner Alexander Zorninger ser stadig FCK som en trussel i kampen om mesterskabet. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Brøndbys matchvinder, anfører samt cheftræner mener stadig, at FC København er en farlig rival i titelkampen.

Et forspring på 11 point kan hurtigt sættes over styr i Superligaen.

Det mener Brøndby-træner Alexander Zorniger, som ikke vil juble for meget over det forspring, holdet har fået ned til FC København.

Brøndby vandt søndag 1-0 ude over FCK og fører ligaen med 33 point efter 15 kampe. FCK har 22 point.

- FCK er forsvarende mester og er stadig i stand til at vinde seks-syv kampe i træk, advarer Zorniger.

Tyskeren er dog meget tilfreds med søndagens bedrift. Det var Brøndbys første ligasejr på udebane over FCK siden 2004.

- Det var meget vigtigt for fansene. Det var meget vigtigt for hele klubben. Også fordi vi vender tilbage hertil og skal spille en pokalkamp i begyndelsen af februar.

- Det var vigtigt, fordi vi nu ved, at vi er i stand til at slå FCK. Det bliver en intens kamp på samme niveau, siger Zorniger.

Christian Nørgaard, som scorede kampens eneste mål, mener, at Brøndby er et skridt foran FCK lige nu.

- Man vil lyve for sig selv, hvis vi ikke sagde, at vi er bedre end FCK lige nu. Vi er 11 point foran. Tabellen lyver ikke.

- Det er sådan, det er lige nu. Men vi ved også, hvor hurtigt det kan ændre sig i fodbold, siger Brøndbys matchvinder.

Midtbanespilleren vurderer dog ikke, at der er tale om et generelt magtskifte i dansk fodbold.

- Det kræver, at vi dominerer over en længere periode, hvis vi skal snakke om et magtskifte. Det er at sætte det op i et for stort perspektiv. Der skal mere til end to sejre i træk over FCK for at snakke om magtskifte.

- FCK har vundet, jeg ved ikke hvor mange titler. Det er lang tid siden, at vi har vundet noget, påpeger Nørgaard.

Brøndby-anfører Johan Larsson maner til besindighed, når talen falder på et muligt mesterskab.

- 11 point er mange. Men vi mangler at spille to kampe mere mod FCK. Og vi møder andre gode hold som FC Midtjylland. Det kommer til at blive tæt, siger Larsson.