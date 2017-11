Danske profiler klar til playoff-kampe trods småskader

Simon Kjær og Andreas Bjelland burde blive klar til playoff-kampene mod Irland. Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Både Andreas Bjelland og Simon Kjær lod sig udskifte med skader i lørdagens kampe, men begge skulle blive klar til playoff-kampene mod Irland.

Den danske landstræner Åge Hareide må have set bekymret med, da begge hans foretrukne midterforsvarer lod sig udskifte med skader i lørdagens kampe.

Andreas Bjelland tørnede ud for sin engelske klub Brentford, men i halvlegen måtte han lade sig udskifte med en hovedskade.

Lørdag aften var landsholdsanfører Simon Kjær på en stor opgave med Sevilla, hvor han skulle forsøge at holde styr på Lionel Messi og de andre Barcelona-stjerner.

Simon Kjær humpede et par gange i løbet af kampen, og med et kvarter igen blev danskeren så skiftet ud.

Men efter Åge Hareide tidligt søndag måtte indkalde Jonas Knudsen til landsholdet efter et afbud fra højrebacken Henrik Dalsgaard, så er der tiltrængte gode nyheder til landstræneren en lille uge før første kamp mod Irland.

For både Simon Kjær og Andreas Bjellands skader er ikke så alvorlige, at de afgørende VM-kvalifikationskampe mod Irland skulle blive et problem.

- Simon har en lille forstrækning i låret. Vores træner og lægestab ser det som et lille problem, og det burde ikke været et problem for ham at spille for landsholdet. Jeg ved, at han rejser til Danmark i dag for at møde ind i landsholdslejren, siger Sevilla FC's pressechef Jesús Jiménez til TV 2 SPORT.

Også Bjelland forventes klar ifølge Brentford-manager, Dean Smith.

- Han er en forsvarsspiller, der har fået en flænge. Han følte lidt kvalme i pausen, og det sker. Det ved alle, der har prøvet det, siger Smith til Get West London.

Dermed kan Åge Hareide forvente at råde over sit foretrukne midterforsvarspar, når Simon Kjær, Andreas Bjelland og resten af landsholdet møder ind i landsholdslejren på tirsdag.